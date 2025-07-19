中職明星賽》五隊總教練上菜 林智勝馬上開轟

台灣隊林智勝完成最後一次全壘打大賽。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕林智勝最後一次參加全壘打大賽，眼看前1分鐘依舊掛零立刻喊出暫停，五隊總教練馬上依序端菜上場幫她補充體力，上菜陣仗堪稱史上最頂，他匆忙享用後隨即開砲，最後雖只擊出5發沒能晉級，卻不諱言開始有要向球迷告別的感覺。

全壘打大賽預賽每位選手有3分鐘擊球時間，可使用1次60秒暫停機會，林智勝經過1分鐘仍未開張，立刻喊出暫停，兩隊球員瞬間湧進場內，林岳平、平野惠一、古久保健二、葉君璋、陳金鋒各端一個Buffet餐盤進場，他快速吃了幾口重新上場立刻開轟，「好險有打1支，全壘打王打不出來，真的會丟臉。」

請繼續往下閱讀...

林智勝透露，陳金鋒把餐盤拿到他面前時，竟對他說「你不要吃，會噎到！」，看到總教練們排隊依序送餐，讓他驚呼「太多了，快吐了，吃完東西要打很難打」，打完不是很喘而是非常喘，但是必須很快調整回來，「等下還要先發，要守一壘，這才是我最緊張的。」

林智勝表示，擊出最後1支的瞬間蠻爽、蠻開心的，而且有點想哭，因為開始有要向球迷告別的感覺，心裡有點酸酸的，「但是沒辦法，還在比賽，最後再哭就好，9月7日再哭」，看到這麼多人進場，真的很謝謝球迷，這對球員是很大的鼓舞，希望球員的努力沒有白費。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法