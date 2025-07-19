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中職》愛妻不幸驟逝 魔鷹發聲告白、盼盡快回到賽場！

2025/07/19 18:57

魔鷹。（資料照，記者李惠洲攝）魔鷹。（資料照，記者李惠洲攝）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台鋼雄鷹洋砲魔鷹妻子今天傳出在飛機上出現嚴重身體不適，落地後送往醫院搶救仍宣告不治，魔鷹因此退出明星賽。魔鷹今天稍早在社群媒體IG的限時動態發文，感謝關心他的球迷們，也表示會盡快回到球場。

魔鷹在IG發文表示，「親愛的朋友們和球迷們，我想花一點時間感謝你們在這個艱難的時刻給予我溫馨話語和支持。我深愛的妻子現已經安息在主的懷抱，我無法感謝主給我與她共度的時光、愛她並從她身上學習。即使我心碎，我仍將繼續在球場上全力以赴，我希望能盡快做好準備，回到球場。致我在天堂的女王，我將永遠愛妳。」

中職球員工會也在臉書上發文力挺魔鷹，「職棒工會全體成員，衷心為魔鷹（Steven Moya）愛妻的驟逝表達哀悼之意。在台灣的這段日子，魔鷹不只是中華職棒的一員，更是我們為生活努力奮鬥的家人。這樣的意外與失去，是所有離鄉背井奮鬥的運動員最難以經歷的痛。在此向魔鷹與他的家族致上最深的關懷，也願他們在面對艱難時刻時，能感受到這個場域中的溫暖與支持。」

中職球員工會表示，「工會已透過管道向魔鷹表達支持，並將盡力提供協助，一起給他最實際的理解與陪伴。願愛與思念陪著魔鷹與家人走過哀傷，也願逝者安息，留下永遠珍貴的回憶。」

魔鷹發文感謝關心他的球迷們，也表示會盡快回到球場。（取自魔鷹IG）魔鷹發文感謝關心他的球迷們，也表示會盡快回到球場。（取自魔鷹IG）

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