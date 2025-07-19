亞沙排》比到狂風暴雨！澳洲男排確定「金包銀」 女子4強賽出現爆冷

澳洲男排確定金包銀。（排協提供）

林子翔／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕亞洲沙灘排球公開賽屏東站進行最終4強，今中午休息時間時因受颱風影響，現場一度出現驚人的狂風驟雨，隨後在預定開賽時間前幸運放晴，經過4場激戰，明爭冠名單出爐，女子組將由泰國迎戰澳洲，男子組上演澳洲內戰，本站確定由澳洲抱走男子組金牌。

輕度颱風薇帕接近南台灣，亞洲沙排賽屏東站現場天候變化大，中午過後，現場逐漸放晴，但仍有強陣風。4強賽事由女子組先登場，第一場就爆冷，泰國組合以21：15、21：14拍落頭號種子澳洲搭檔，率先搶下金牌戰門票。

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泰國女將沃拉皮拉查亞科（Worapeerachayakorn）身高至少190公分，是泰國排壇重點栽培的選手，她與170公分高娜拉弗派特（Naraphornrapat）自2021年搭檔至今，曾獲普吉島沙排亞錦賽金牌與東南亞運動會金牌，身高讓她在攔網和扣球上佔有優勢，這次在4強賽扳倒頭號種子，週日金牌戰將再遇澳洲組合，這對澳洲組合在四強賽以21：18、21：11，直落二擊敗日本選手柴麻美／村上礼華。

進入男子組4強的兩支澳洲組合，頭號種子波特（Potts）／皮爾斯（Pearse）和第6種子胡德（Hood）／霍瓦特（Howat），分別以較穩健的發揮，先後擊敗了馬里亞納群島及日本組合，闖進金牌戰，確定將上演「澳洲內戰」，澳洲男子選手提前確定收下屏東站金牌。

明天下午1點30將陸續進行女子組和男子組銅牌戰，接著進行女子組與男子組金牌戰。

泰國女將扳倒日本。（排協提供）

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