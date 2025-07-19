亞洲盃女籃》台灣重返一級只差1勝 邱啟益告誡球員「皮要繃緊」

台灣隊韓雅恩今拿21分。（取自FIBA官網）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣女籃今在亞洲盃女子籃球賽4強賽對上蒙古意外陷入苦戰，下半場遲遲無法甩開對手，最終才以92：82勝出，明將與伊朗爭冠，力拚唯一1張重返一級的門票，執行教練邱啟益也警戒球員：「最後一場皮要繃緊，想奪冠專注力要夠！」

台灣上屆亞洲盃拿下第8名被降到第二級，這次在分組預賽對上哈薩克、印度、大溪地都以大比分差勝出，輕鬆挺進4強，獲得3天的休息日調整，卻也造成今天球員在比賽中多數時間不在狀況內，邱啟益認為，「3天沒比賽，加上訓練又只有50分鐘，根本達不到訓練效果，球員不在狀況內，這場攻守失序，而且大家有點鬆懈，畢竟之前都贏4、50分，有點沒那麼專注了。」

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台灣曾在4月亞洲盃女子B組東亞區資格賽大勝蒙古36分，但這場在首節打完只領先2分，儘管第2節打出28：14攻勢擴大分差，下半場卻遲遲無法甩開對手，還在最後階段被逼到只差8分，贏得並不如預期輕鬆。

對於明天冠軍戰要碰上伊朗，邱啟益認為贏球關鍵還是防守，「她們的系統進攻不錯，因此我們的防守專注度要夠，如果讓她們輕鬆得到80幾分 我們進攻又當機的話，就會很危險。」他最後也說，「伊朗的等級應該可以到一級，因此台灣要奪勝，皮要繃緊才行。

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