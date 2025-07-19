瓊斯盃》李家慷延長賽關鍵罰球 台灣白氣走日本收2連勝

台灣白李家慷關鍵罰球。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕台灣白隊今在威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽男子組與日本隊一路鏖戰至延長賽，靠李家慷關鍵罰球，以76：74驚險獲勝，順利收下2連勝。

白隊今開賽慢熱，首節團隊出現10次失誤，打完首節陷入14：18落後，次節谷毛唯嘉串聯球隊火力，林彥廷和李家慷在外線放冷箭，白隊打完上半場追到35：38。

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易籃後，台灣白隊持續追分，20歲旅美小將葉惟捷連拿4分，助隊取得42：38超前，不過日本隊的反擊來得很快，回敬一波14：3高潮，白隊以9分落後進入決勝節。

葉惟捷、谷毛唯嘉末節聯手幫助白隊連拿6分縮小差距，雙方持續你來我往，谷毛唯嘉倒數2分鐘2罰俱中助隊取得61：60領先，雖日本隊靠佐藤涼成、脇真大又要回優勢，但谷毛唯嘉連續兩記妙傳助攻林彥廷、葉惟捷，相繼命中關鍵三分彈，白隊在倒數32秒取得67：64超前。

隨後日本隊脇真大2罰1中，谷毛唯嘉2罰也僅1中，最後8秒長谷川比源弧頂三分彈追平戰局，雙方在最後8.3秒戰成68：68，谷毛操刀最後一擊失手，兩軍進入延長賽。

林彥廷在延長賽再度命中三分球，幫助白隊追到74：74，接下來B聯盟新人王脇真大犯滿離場，但丁恩迪2罰都沒進，不過接下來李家慷2罰都沒失手，隨後在防守端讓日本隊在關鍵時刻發生失誤，白隊終場就以2分差收下逆轉勝。

葉惟捷拿下白隊最高18分，林彥廷14分次之，谷毛唯嘉13分、5助攻，日本隊以長谷川比源19分最佳。

台灣白李家慷關鍵罰球。（記者林正堃攝）

台灣白谷毛唯嘉上籃得分。（記者林正堃攝）

台灣白葉惟捷外線出手。（記者林正堃攝）

台灣白李家慷。（記者林正堃攝）

台灣白葉惟捷正規賽飆進關鍵三分球。（記者林正堃攝）

台灣白葉惟捷正規賽飆進關鍵三分球。（記者林正堃攝）

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