日本賽》法國20歲新星拉尼耶連兩年闖男單決賽 將挑戰26年罕見紀錄

法國20歲好手拉尼耶。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕法國20歲好手拉尼耶（Alex Lanier）就是把日本當成幸運地！他今天在超級750系列日本羽球公開賽男單4強賽，以21：19、21：15拍落地主好手渡邊航貴，連兩年躋身男單決賽，只差1勝就能衛冕成功，並寫下26年首見的紀錄。

拉尼耶去年在日本公開賽殺出重圍，決賽更是打敗台灣一哥周天成，收下生涯首座超級750系列的冠軍金盃，以19歲之齡超越印度森（Lakshya Sen）、日本名將桃田賢斗的20歲紀錄，成為史上最年輕拿下超級巡迴賽冠軍的男單球員。

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今年尋求衛冕的拉尼耶首輪先戰勝馬來西亞梁峻豪，16強則3局逆轉印尼新星法漢，8強擊敗台灣戚又仁，今日則是戰勝渡邊航貴，連兩年晉級決賽。

邁入42屆的日本賽，過去男單有印尼傳奇阿迪（Ardy Bernardus Wiranata）1991、92年，丹麥蓋德（Peter Gade）1998、99年，中國林丹2005、06年和日本桃田賢斗2018、19年完成過2連霸，另外3連霸只有馬來西亞「拿督」李宗偉2012、13、14年。

如今，20歲的拉尼耶將挑戰史上6位日本賽男單2連霸的球員，以及26年首位連兩年制霸日本賽的歐洲選手。拉尼耶決賽將過招中國好手石宇奇，兩人唯一交手為去年日本賽4強，拉尼耶激戰83分鐘後來居上完成逆轉。

日本好手渡邊航貴。（法新社）

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