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中職明星賽》蔣少宏單局雙安、朱育賢超前打點！「味全連線」率台灣隊贏球

2025/07/19 21:12

台灣隊蔣少宏獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）台灣隊蔣少宏獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職明星賽首戰，台灣隊迎戰中職明星隊，雖一度遭明星隊先馳得點，但靠著7局上一輪猛攻，包括朱育賢超前分安打在內，單局灌進6分，終場台灣隊7:5勝明星隊。

中職從2019年打造台灣隊對戰中職明星隊的戲碼，合計戰績2勝5敗1和，不過曾豪駒帶領的台灣隊，尚未在明星賽輸過球，去年2戰都奪下勝利，今年首戰也拿下勝利。

台灣隊先發投手陳宇宏連2局造成滿壘，2局下被高宇杰敲安後，陳宇宏對岳政華送出單場第2次觸身球，接著被宋晟睿安打造成滿壘。但台灣隊該半局僅靠王威晨高飛犧牲打取得1分。

台灣隊在曾豪駒帶兵之後，今天以前還不曾在明星賽輸球過，今5局上才有攻勢。該半局，明星隊郭天信試圖秀一手背後接球，但形成失誤，不過打者戴培峰遭夾殺，並未造成任何傷害。但該半局蔡齊哲2出局後遭母隊隊友岳東華敲安，陳晨威適時安打追平比數。

比賽中段，雙方開始走馬換將，不少選手和教練還戴起瑪莉歐電玩相關角色的帽子。6局下，台灣隊江國豪遭林佳緯敲安，1出局後又被連續安打，林子豪敲安幫助明星隊超前，劉俊緯和劉基鴻又接著敲安，曾子祐的滾地球又形成內野安打，帳面上江國豪遭連4打席敲安。台灣隊喊暫停但未換投，王博玄高飛犧牲打、郭天信安打，各帶1打點。

台灣隊7局上上演「味全連線」，呂彥青接連遭代打的蔣少宏、張政禹和李凱威敲安，台灣隊追回1分，陳晨威遭三振後，呂彥青保送曾頌恩，邱智呈敲安帶1打點，吉力吉撈．鞏冠飛球造成對方失誤，台灣隊追平，代打的朱育賢又補上超前分安打。

明星隊換上高塩將樹，又被潘傑楷敲安，該半局打了超過一輪，蔣少宏擊出單局第2支安打，回傳內野造成夾殺，才結束該半局，台灣隊單局5分。

明星隊8局下反攻，台灣隊陳柏豪登板，曾子祐1出局後敲安，2出局後郭天信和林岱安敲安，林佳緯滾地球出局。

台灣隊蔣少宏獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）台灣隊蔣少宏獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

台灣隊蔣少宏。（記者陳志曲攝）台灣隊蔣少宏。（記者陳志曲攝）

台灣隊朱育賢敲出安打，帶有一分打點超前比分。（記者陳志曲攝）台灣隊朱育賢敲出安打，帶有一分打點超前比分。（記者陳志曲攝）

台灣隊朱育賢敲出安打，帶有一分打點超前比分。（記者陳志曲攝）台灣隊朱育賢敲出安打，帶有一分打點超前比分。（記者陳志曲攝）

台灣隊陳晨威敲出安打。（記者陳志曲攝）台灣隊陳晨威敲出安打。（記者陳志曲攝）

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