亞洲盃女籃》中國220公分女巨人17分無用 日本隊復仇成功闖決賽

日本女籃擊敗中國隊。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2025亞洲盃女子籃球賽4強賽，身高220公分的18歲中國長人張子宇今天交出17分、9籃板，但日本隊年僅19歲的超級新星田中心獨拿27分，讓世界排名第4的中國女籃今天以81比90敗給世界排名第9的日本隊，身為2023年亞洲盃冠軍的中國女籃無緣衛冕。

身高僅172公分的田中心今天首節砍進5顆三分球、單節得到21分，第一節打完雙方打成27平。上半場日本隊以49比51落後。易籃後，中國女籃進攻降溫，單節只拿14分，日本隊拿到24分，前三節打完日本隊以73比65領先。

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末節中國隊一度追至76比79，這時日本隊宮澤夕貴先砍進三分球拉開分差，接著日本隊加納裔好手馬瓜史蒂芬妮（Stephanie Mawuli）、田中心聯手拿6分，擴大至10分差，奠定勝基。

日本女籃擊敗中國隊。（法新社）

田中心全場16投10中，包含三分球9投5中，得到全場最高的27分，另有5次助攻、2籃板表現。宮澤夕貴貢獻18分，今野紀花拿14分。日本隊全場投籃命中率為49.3％，團隊砍進16顆三分球（命中率47.1％）。

中國隊以楊舒予19分最佳，曾打過WNBA紐約自由人的長人韓旭拿18分、7籃板、7助攻。張子宇17分、9籃板。中國女籃全場投籃命中率為42.9％，三分球合計23投僅6中（命中率26.1％）。中國女籃在上屆亞洲盃決賽擊敗日本奪冠，本屆則是在4強戰敗給日本。

日本女籃隊將和澳洲隊爭奪冠軍。日本女籃曾在2021年亞洲盃奪冠，明天要力爭隊史第7座亞洲盃冠軍。

日本隊19歲新星田中心。（法新社）



中國長人張子宇（中，白色球衣）。（法新社）



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