晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

亞洲盃女籃》中國220公分女巨人17分無用 日本隊復仇成功闖決賽

2025/07/19 23:23

日本女籃擊敗中國隊。（法新社）日本女籃擊敗中國隊。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2025亞洲盃女子籃球賽4強賽，身高220公分的18歲中國長人張子宇今天交出17分、9籃板，但日本隊年僅19歲的超級新星田中心獨拿27分，讓世界排名第4的中國女籃今天以81比90敗給世界排名第9的日本隊，身為2023年亞洲盃冠軍的中國女籃無緣衛冕。

身高僅172公分的田中心今天首節砍進5顆三分球、單節得到21分，第一節打完雙方打成27平。上半場日本隊以49比51落後。易籃後，中國女籃進攻降溫，單節只拿14分，日本隊拿到24分，前三節打完日本隊以73比65領先。

末節中國隊一度追至76比79，這時日本隊宮澤夕貴先砍進三分球拉開分差，接著日本隊加納裔好手馬瓜史蒂芬妮（Stephanie Mawuli）、田中心聯手拿6分，擴大至10分差，奠定勝基。

日本女籃擊敗中國隊。（法新社）日本女籃擊敗中國隊。（法新社）

田中心全場16投10中，包含三分球9投5中，得到全場最高的27分，另有5次助攻、2籃板表現。宮澤夕貴貢獻18分，今野紀花拿14分。日本隊全場投籃命中率為49.3％，團隊砍進16顆三分球（命中率47.1％）。

中國隊以楊舒予19分最佳，曾打過WNBA紐約自由人的長人韓旭拿18分、7籃板、7助攻。張子宇17分、9籃板。中國女籃全場投籃命中率為42.9％，三分球合計23投僅6中（命中率26.1％）。中國女籃在上屆亞洲盃決賽擊敗日本奪冠，本屆則是在4強戰敗給日本。

日本女籃隊將和澳洲隊爭奪冠軍。日本女籃曾在2021年亞洲盃奪冠，明天要力爭隊史第7座亞洲盃冠軍。

亞洲盃女籃》中國220公分女巨人17分無用 日本隊復仇成功闖決賽日本隊19歲新星田中心。（法新社）

亞洲盃女籃》中國220公分女巨人17分無用 日本隊復仇成功闖決賽中國長人張子宇（中，白色球衣）。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中