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中職明星賽》陳晨威隔空放閃卻遭三振 曾總笑虧：太專注在「啾」

2025/07/19 22:19

台灣隊陳晨威敲出安打。（記者陳志曲攝）台灣隊陳晨威敲出安打。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕台灣隊今晚在明星賽7:5擊敗明星隊，7局上單局灌6分成為勝負分水嶺，但該半局另一段插曲更加備受討論。陳晨威上場打擊時，應援麥克風正好遞到「Passion Sisters」成員啾啾（Julia）手上，陳晨威大方朝大螢幕「啾」了一下，向滿場4萬觀眾大方放閃，Julia也大方回應陳晨威。

該打席，陳晨威甜蜜向緋聞女友隔空放閃，而呂彥青的前兩球都是壞球，陳晨威纏鬥的結果卻是未揮棒遭三振，還讓他忍不住向主審抗議了一下。

陳晨威說，上場打擊前，聽到應援席cue了Julia，就已經忍不住笑了，「本來就想說一定會有這一趴，剛好看到大螢幕拍到我，就做一下回應，也是明星賽才有可能這樣，沒有刻意要閃。本也就有想說前兩球忍著不要出棒，要等她喊，但結果被三振。」

對於打席結果，陳晨威坦言：「有壞球空間啦，所以跟主審稍微小抗議一下。」而台灣隊教頭曾豪駒則笑說，今天被多組橋段閃得眼睛看不到，曾總還笑虧陳晨威說：「太專注在『啾』，最後沒有揮擊，明天賽前還要調整一下。」

六隊啦啦隊開場演出。「Passion Sisters」成員啾啾（Juli，49號）。（記者陳志曲攝）六隊啦啦隊開場演出。「Passion Sisters」成員啾啾（Juli，49號）。（記者陳志曲攝）

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