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世大運韻律體操》台灣6仙女優雅演出 團體3球2環奪銅

2025/07/20 06:44

台灣在2025年德國萊茵魯爾世大運韻律體操，摘下團體3球2環銅牌，也是連兩屆鍍銅。（大專體總提供）台灣在2025年德國萊茵魯爾世大運韻律體操，摘下團體3球2環銅牌，也是連兩屆鍍銅。（大專體總提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣韻律體操代表隊在2025年德國萊茵魯爾世大運，即使在團體5帶無緣獎牌，不過6位女將還是打起精神繼續奮戰，也如願摘下團體3球2環銅牌，也是連兩屆鍍銅。

台灣韻律體操隊由來自台體大陳詠綺、呂珮綺、黃韻蓁、朱婕綺、潘玉觀、莊詒安組成。

6位好手在團體5帶決賽出現失誤，只拿到15.250分，但沒有太多時間難過，要盡快調整心情再出發，才有機會揮別失利的陰霾。

6位女將其實就是想在團體3球2環項目穩定發揮，挑戰獎牌紀錄，畢竟在團體3球2環預賽以22.750分，排名第3，6位台灣女將這次決賽更是優雅表演，把分數堆高到23.000分，勝過日本22.650分、南韓22.050分，繼上屆成都世大運後再次奪銅。金牌為烏克蘭24.100分、銀牌亞塞拜然23.950分。

台灣在2025年德國萊茵魯爾世大運韻律體操，摘下團體3球2環銅牌，也是連兩屆鍍銅。（大專體總提供）台灣在2025年德國萊茵魯爾世大運韻律體操，摘下團體3球2環銅牌，也是連兩屆鍍銅。（大專體總提供）

台灣在2025年德國萊茵魯爾世大運韻律體操，摘下團體3球2環銅牌，也是連兩屆鍍銅。（大專體總提供）台灣在2025年德國萊茵魯爾世大運韻律體操，摘下團體3球2環銅牌，也是連兩屆鍍銅。（大專體總提供）

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