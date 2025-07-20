跆拳道女將黃映瑄不敵韓國選手　連兩屆世大運鍍銀

〔中央社〕在德國舉行的萊茵魯爾世界大學運動會，台灣跆拳道好手黃映瑄在台灣時間今天凌晨於女子46公斤級金牌戰以0比2不敵韓國對手，連兩屆世大運進帳銀牌。

上屆在成都世大運勇奪銀牌的黃映瑄，這次萊茵魯爾世大運再度披上台灣隊戰袍，並在跆拳道女子46公斤級一路過關斬將，尤其4強戰輕鬆以2比0擊敗義大利女將貝爾塔妮（Elisa Bertagnin），順利晉級金牌戰，不僅保底銀牌，也至少追平上屆的成績。

請繼續往下閱讀...

黃映瑄在台灣時間今天凌晨於金牌戰與韓國女將金尹書（Kim Yunseo，音譯）正面交鋒，第1回合兩人在中端互相較勁，然而黃映瑄擋不住對手的連續攻勢，以8比10率先讓出。

已經沒有退路的黃映瑄，第2回合開局就以0比6落後，雖然靠著對手犯規一度追到4比8，沒想到接下來兩度挨了上端攻擊後，陷入大幅度落後，就算黃映瑄積極尋求搶攻機會，終場仍以7比22落敗，無緣摘下金牌，也確定連兩屆世大運皆勇奪銀牌。

黃映瑄賽後接受媒體聯訪時表示，其實原本目標是鎖定金牌，只是後面有點太過於緊張，因此感覺很可惜，而她也透露之後仍會繼續努力，尤其比賽已經是台灣的凌晨時間，依舊很多人傳鼓勵訊息，「下一屆我的年齡還可以參賽，如果有機會再代表台灣的話，希望能拿到金牌」。（編輯：洪培英）1140720

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法