晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

世大運男籃》林信寬貢獻20分 台灣末節氣力放盡首戰不敵德國

2025/07/20 06:46

林信寬。（大專體總提供）林信寬。（大專體總提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕台灣男籃今天在德國萊茵魯爾世大運小組賽首戰面對德國，與地主激戰3節，在末節氣力放盡，以73：83敗下陣來，吞下小組賽首敗。

台灣男籃上屆成都世大運拿下11名寫下隊史最佳成績，本屆代表隊由政大主帥陳子威領軍，並選進職籃好手游艾喆、林信寬、陳范柏彥等人，加上宋昕澔、吳志鍇等政大冠軍成員，這次在小組賽和芬蘭、智利、德國同組，力拚分組前2前進8強。

台灣隊今面對人高馬大的德國，首節一度落後多達11分，不過靠吳志鍇在外線放冷箭帶動球隊反撲，打完前兩節僅以36：37落後，林信寬攻下全隊最高9分，籃板數是懸殊的14：28，成為陷入苦戰主因。

易籃後，台灣隊開局在林信寬帶領下5：0攻勢還以顏色，雙方持續你來我往，兩軍在外圍互別苗頭，台灣男籃打完前三節和德國戰成61：62，僅以1分落後進入決勝節。

台灣隊末節進攻當機，被德國連拿10分擴大優勢，不過台灣男籃展現韌性，靠林信寬連拿5分助隊將分差縮小至個位數，徐得祈在倒數1分45秒外線破網，台灣追到73：77只剩4分差，不過德國屢屢強攻籃下再度要回優勢，台灣男籃以10分差敗下陣來，反撲功虧一簣。

台灣男籃打了三節好球，末節被德國以21：12一波流帶走，「金牌狀元」林信寬拿下全隊最高20分，陳范柏彥和宋昕澔各拿10分，此役團隊28記籃板整整少了對手27記。

陳范柏彥。（大專體總提供）陳范柏彥。（大專體總提供）

宋昕澔。（大專體總提供）宋昕澔。（大專體總提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中