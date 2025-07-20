世大運男籃》林信寬貢獻20分 台灣末節氣力放盡首戰不敵德國

林信寬。（大專體總提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕台灣男籃今天在德國萊茵魯爾世大運小組賽首戰面對德國，與地主激戰3節，在末節氣力放盡，以73：83敗下陣來，吞下小組賽首敗。

台灣男籃上屆成都世大運拿下11名寫下隊史最佳成績，本屆代表隊由政大主帥陳子威領軍，並選進職籃好手游艾喆、林信寬、陳范柏彥等人，加上宋昕澔、吳志鍇等政大冠軍成員，這次在小組賽和芬蘭、智利、德國同組，力拚分組前2前進8強。

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台灣隊今面對人高馬大的德國，首節一度落後多達11分，不過靠吳志鍇在外線放冷箭帶動球隊反撲，打完前兩節僅以36：37落後，林信寬攻下全隊最高9分，籃板數是懸殊的14：28，成為陷入苦戰主因。

易籃後，台灣隊開局在林信寬帶領下5：0攻勢還以顏色，雙方持續你來我往，兩軍在外圍互別苗頭，台灣男籃打完前三節和德國戰成61：62，僅以1分落後進入決勝節。

台灣隊末節進攻當機，被德國連拿10分擴大優勢，不過台灣男籃展現韌性，靠林信寬連拿5分助隊將分差縮小至個位數，徐得祈在倒數1分45秒外線破網，台灣追到73：77只剩4分差，不過德國屢屢強攻籃下再度要回優勢，台灣男籃以10分差敗下陣來，反撲功虧一簣。

台灣男籃打了三節好球，末節被德國以21：12一波流帶走，「金牌狀元」林信寬拿下全隊最高20分，陳范柏彥和宋昕澔各拿10分，此役團隊28記籃板整整少了對手27記。

陳范柏彥。（大專體總提供）

宋昕澔。（大專體總提供）

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