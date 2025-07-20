世大運羽球》拚3連霸！台灣力克日本 混合團體晉4強保底銅牌

蘇力揚（大專體總提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣今日在2025年德國萊茵魯爾世大運羽球混合團體賽，以3：1打敗日本，挺進4強保底進帳銅牌，並續朝3連霸之路邁進。

台灣在2017年台北世大運摘混合團體金牌，當時有戴資穎、王齊麟、李洋、李哲輝、王子維等名將坐鎮，不過2019年拿坡里世大運未辦羽球，台灣於上屆成都世大運有「左手重砲」林俊易、巴黎奧運國手葉宏蔚、李佳馨等領軍，在混合團體賽打敗中國奪金，如今將在德國尋求混合團體3連霸。

請繼續往下閱讀...

台灣本屆小組賽完成「讓2追3」超級大逆轉氣走地主德國，昨以3：0橫掃西班牙隊，8強遭遇日本隊也是得謹慎應戰。

台灣對日之戰的第1點混雙吳軒毅／楊筑云以15：13、13：15、10：15遭逆轉，而男單蘇力揚雖然在小組賽輸球，此仗以15：12、14：16、15：13奪勝，助台灣隊扳平戰局。

本屆尚未輸球的男雙陳子睿／林煜傑以15：10、15：6橫掃日本組合，台灣隊取得聽牌，關門的女單好手王珮伃則以11：15、18：16、15：12收拾日本女將，台灣最終也以3：1拿下4強門票。

由於混合團體並沒有銅牌戰，台灣確定至少銅牌入袋，今晚將跟印度隊爭決賽席次，繼續以完成3連霸之目標邁進。

陳子睿（右）／林煜傑（大專體總提供）

王珮伃（大專體總提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法