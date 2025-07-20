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NBA》恭喜！未獲灰熊合格報價 「最強172」河村勇輝雙向合約當公牛

2025/07/20 07:28

河村勇輝。（資料照）河村勇輝。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕身高僅172公分的日本後衛河村勇輝成功延續NBA美夢！今年休季未獲灰熊合格報價的他，選擇在夏季聯賽加入公牛，也不斷繳出好表現。今天河村勇輝的努力得到回報，正式獲得公牛一份雙向合約，轉戰風城。

河村勇輝是上季NBA身高最矮的球員，他在去年10月與灰熊簽下1年雙向合約，並在26日迎來初登場，史上第4位在NBA例行賽出賽的日本球員。上季河村勇輝大多在G聯盟出賽，而他在NBA出賽22場，場均1.6分0.9助攻0.5籃板。

今年休季，灰熊在最後期限內沒有向河村勇輝提出合格報價，讓他成為自由球員，他也選擇投入夏季聯賽並加入公牛，在5場出賽裡表現出色，場均10.2分6.2助攻2.2抄截。今根據根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，雙方正式達成雙向合約協議，讓河村勇輝的NBA生涯得以延續。

「我相信自己還能在NBA打球。」河村勇輝在第一場夏季聯賽後說，「我想簽一份合約，不管是雙向還什麼都好，我就只是想拿到一份合約。」

而他的表現也成功讓公牛留下深刻印象，公牛前鋒布澤利斯（Matas Buzelis）就稱讚河村是「心態更勝身高」的最佳典範，「他真的很努力，能和他一起在場上對我意義重大。我不會認為這是理所當然，因為他無論是做為一名球員，或是他的為人，都是最棒的。」

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