MLB》大谷翔平「三刀流」好忙！道奇主帥讚嘆：腦袋到底如何運作的

大谷翔平。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕道奇今持續與釀酒人交手，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽前也談到日本巨星大谷翔平今年回歸二刀流的表現，加上他在4月升格為新手老爸，讓羅伯斯不禁直呼：「他腦袋到底如何運作的？」

大谷翔平目前以打者身份敲出32轟，暫居國聯全壘打王；投手方面在復出登板後先發5場，9局投球送出10次三振，球速也屢屢飆破100英哩，防禦率1.00。

請繼續往下閱讀...

對此羅伯斯說：「有時我會想像自己如果是他，會是什麼樣的感覺。受到那種程度的矚目與期待，甚至是批評，光用想的就讓我全身發燙！但他卻能如此從容不迫，優雅地面對這一切，還能不時展現幽默感。」

羅伯斯直呼大谷是一整個世代只會出現一次的人才，「在這個媒體與社群壓力巨大的時代，棒球又越來越講究專業化與分工，他卻還是能繳出這樣的表現，實在太驚人了，我也絕對不會把這是為理所當然。」

大谷今年4月也迎來新身份，成為一位父親。對此羅伯斯表示：「他有很棒的妻子與孩子，生活也很規律，該睡就睡、該吃就吃，這也許就是支撐他生活的來源吧。但說真的，他腦袋到底如何運作的？我完全無法理解！能把這一切都處理地如此完美，真的讓人佩服。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法