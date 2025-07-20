晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》道奇MVP貝茲低潮坐板凳！主帥想和他聊聊、何時再先發未知

2025/07/20 08:12

貝茲。（資料照）貝茲。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今與釀酒人系列賽第2戰，昨天4支0持續低潮的MVP強打貝茲（Mookie Betts）今天未被排進先發。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽前說明，這並非正常輪休。

今年季初因胃病暴瘦的貝茲，正面臨生涯最低迷賽季，至今出賽90場，打擊率僅0.241、攻擊指數0.688。歷經明星週4天休息後，昨天貝茲在下半季首戰4打數還是繳白卷，更苦吞2K，目前他在7月打擊率僅0.188。今天他未被排進先發名單，老將羅哈斯（Miguel Rojas）將代替他鎮守游擊。

總教練羅伯斯今賽前表示，今天並非原定就要讓貝茲輪休，「我想和他聊聊，看看他目前的心理狀態與打擊機制出了什麼問題。我覺得他今天應該待在板凳上，他很想上場，我能感受到他的意志，但我希望給他一天時間，之前我也說過，我認為讓選手在場邊看比賽是很有意義的事，雖然他剛放完4天假，但這和在家休息不同，來球場卻不下場比賽，那是不一樣的心理狀態。」

對於貝茲的低潮，羅伯斯坦言：「不只昨天，明星賽前我就感受到了，他真的很努力想拿出好表現，現在這種低潮對他來說可能前所未有。雖然他在防守端仍表現精湛，但他應該還是覺得自己的打擊讓球隊失望，這種責任感對他來說很自然。」

羅伯斯認為，今天讓貝茲休息能對他精神上帶來正面作用。至於貝茲何時能重返先發，羅伯斯語帶保留，「目前還不確定會讓他休幾場，也許只有1場，也許2場。我預期是他明天就會回到先發，但最終還是會依照他的心理與準備狀態來決定。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中