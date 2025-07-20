MLB》道奇MVP貝茲低潮坐板凳！主帥想和他聊聊、何時再先發未知

貝茲。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今與釀酒人系列賽第2戰，昨天4支0持續低潮的MVP強打貝茲（Mookie Betts）今天未被排進先發。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽前說明，這並非正常輪休。

今年季初因胃病暴瘦的貝茲，正面臨生涯最低迷賽季，至今出賽90場，打擊率僅0.241、攻擊指數0.688。歷經明星週4天休息後，昨天貝茲在下半季首戰4打數還是繳白卷，更苦吞2K，目前他在7月打擊率僅0.188。今天他未被排進先發名單，老將羅哈斯（Miguel Rojas）將代替他鎮守游擊。

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總教練羅伯斯今賽前表示，今天並非原定就要讓貝茲輪休，「我想和他聊聊，看看他目前的心理狀態與打擊機制出了什麼問題。我覺得他今天應該待在板凳上，他很想上場，我能感受到他的意志，但我希望給他一天時間，之前我也說過，我認為讓選手在場邊看比賽是很有意義的事，雖然他剛放完4天假，但這和在家休息不同，來球場卻不下場比賽，那是不一樣的心理狀態。」

對於貝茲的低潮，羅伯斯坦言：「不只昨天，明星賽前我就感受到了，他真的很努力想拿出好表現，現在這種低潮對他來說可能前所未有。雖然他在防守端仍表現精湛，但他應該還是覺得自己的打擊讓球隊失望，這種責任感對他來說很自然。」

羅伯斯認為，今天讓貝茲休息能對他精神上帶來正面作用。至於貝茲何時能重返先發，羅伯斯語帶保留，「目前還不確定會讓他休幾場，也許只有1場，也許2場。我預期是他明天就會回到先發，但最終還是會依照他的心理與準備狀態來決定。」

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