MLB》大谷今牛棚練投21球 國聯最佳總仔讚鬼神二刀流：棒球界驕傲

大谷翔平。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平預計將在台灣時間22日對上雙城雙刀出鞘，今天賽前大谷也先進牛棚練投；而對於大谷本季重拾二刀流，去年奪下隊史首座國聯最佳總教練獎的釀酒人主帥墨菲（Pat Murphy），也表達高度敬意。

大谷翔平本季回到投手丘後已先發5場，投9局送出10次三振，防禦率1.00。大谷預計將於台灣時間22日面對雙城系列賽首戰，迎來本季第6次先發登板，預計將投3局，之後交給梅伊（Dustin May）接手。今天大谷先進牛棚練投，包含滑球與二縫線速球在內，一共投21球。

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道奇今持續對戰釀酒人，賽前釀酒人總教練墨菲接受採訪，有媒體提到大谷在每場比賽首打席前，總會向對手總教練問候，墨菲表示：「我其實不認識他，也沒和他說過話。但我非常尊敬他。」他還笑說：「我家小孩都穿他的球衣！光是看到他對棒球的尊敬，就已經很難能可貴，我覺得未來要有更多球員效法他對棒球的態度。」

談到大谷以投打二刀流達成的成就，墨菲直言：「他毫無疑問是幫今棒球界的代表人物，他的天賦與才能無話可說，真的令人嘆為觀止。身為先發投手又兼任指定打擊，這至今仍令人難以置信，他就是棒球界的驕傲。」

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