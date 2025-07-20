晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》狂！今永昇太「日本內戰」7局飆5K無失分 超優質先發奪第7勝

2025/07/20 09:44

今永昇太。（美聯社）今永昇太。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊主場迎戰紅襪上演日本內戰，小熊強投今永昇太繳出7局無失分的超優質先發；紅襪好手吉田正尚也有雙安演出。終場小熊4：0完封紅襪，中斷對手3連勝。

今永昇太今天開賽就遭長打狙擊，不過馬上連續解決3位紅襪打者，包含飆出2次三振。2局上2出局後，今永昇太與吉田正尚上演日本對決，最終吉田把金勇的82.4英哩橫掃滑球打成右外野平飛安打，隨後紅襪再敲安攻佔一二壘，不過今永讓王康納（Connor Wong）打出飛球出局，化解危機。

挺過1、2局亂流後，今永昇太投完6局只再送出1次保送。7局上續投，今永又是遇到同樣劇本，2出局後被吉田正尚敲安、連續被紅襪敲2安攻佔一二壘，也再次讓王康納敲出飛球出局，也結束今天投球任務。

今永昇太此役主投7局被敲5支安打，其中2安是被吉田正尚所擊出，送出5次三振與1次保送，沒有失分，賽後防禦率2.40；自傷癒回歸後，今永30.1局防禦率為1.78，表現相當亮眼。而小熊全場敲5轟，終場6：0完封紅襪，今永也奪下本季第7勝。

吉田正尚今天4打數2安打，賽後打擊率0.316、攻擊指數0.771；另一位小熊日本強打鈴木誠也，今天4打數繳白卷，賽後打擊率0.263、攻擊指數0.867，也將國聯打點王讓給今天雙響砲的響尾蛇蘇雷亞斯（Eugenio Suárez）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中