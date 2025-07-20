MLB》狂！今永昇太「日本內戰」7局飆5K無失分 超優質先發奪第7勝

今永昇太。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊主場迎戰紅襪上演日本內戰，小熊強投今永昇太繳出7局無失分的超優質先發；紅襪好手吉田正尚也有雙安演出。終場小熊4：0完封紅襪，中斷對手3連勝。

今永昇太今天開賽就遭長打狙擊，不過馬上連續解決3位紅襪打者，包含飆出2次三振。2局上2出局後，今永昇太與吉田正尚上演日本對決，最終吉田把金勇的82.4英哩橫掃滑球打成右外野平飛安打，隨後紅襪再敲安攻佔一二壘，不過今永讓王康納（Connor Wong）打出飛球出局，化解危機。

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挺過1、2局亂流後，今永昇太投完6局只再送出1次保送。7局上續投，今永又是遇到同樣劇本，2出局後被吉田正尚敲安、連續被紅襪敲2安攻佔一二壘，也再次讓王康納敲出飛球出局，也結束今天投球任務。

今永昇太此役主投7局被敲5支安打，其中2安是被吉田正尚所擊出，送出5次三振與1次保送，沒有失分，賽後防禦率2.40；自傷癒回歸後，今永30.1局防禦率為1.78，表現相當亮眼。而小熊全場敲5轟，終場6：0完封紅襪，今永也奪下本季第7勝。

吉田正尚今天4打數2安打，賽後打擊率0.316、攻擊指數0.771；另一位小熊日本強打鈴木誠也，今天4打數繳白卷，賽後打擊率0.263、攻擊指數0.867，也將國聯打點王讓給今天雙響砲的響尾蛇蘇雷亞斯（Eugenio Suárez）。

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