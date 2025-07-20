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MLB》怪力雙響！響尾蛇主砲狂炸33轟 與大谷翔平並列國聯全壘打王

2025/07/20 10:36

蘇亞雷斯。（美聯社）蘇亞雷斯。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇明星重砲蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）今天火力全開炸出雙響砲，率隊以10：1痛宰紅雀，拉出3連勝。

蘇亞雷斯今在首打席就炸裂，從明星右投葛雷（Sonny Gray）手中掃出左外野2分砲，3下他再度開轟，鎖定葛雷的外角速球，敲出右外野陽春彈，這轟擊球初速102.3英哩、飛行距離390英呎。

蘇亞雷斯此戰3打數敲2安都是全壘打，貢獻3打點，選到1保送，賽後打擊率0.254。蘇亞雷斯本季已敲出33轟，原本超車大谷翔平，結果大谷今天也開砲，目前兩人並列國聯全壘打王，另外蘇亞雷斯累積81分打點獨居國聯第一。

響尾蛇今天展現兇猛砲火，前4局打完就灌進9分，一舉擊潰紅雀奠定勝基，團隊全場敲出13支安打，其中台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）繳出3安猛打賞，而且都是長打，包括2支三壘安打、1支二壘安打。

響尾蛇27歲右投尼爾森（Ryne Nelson）交出6局失1分優質先發，送出4次三振，摘下本季第6勝。

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