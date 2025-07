MLB》怪力雙響！響尾蛇主砲狂炸33轟 與大谷翔平並列國聯全壘打王

蘇亞雷斯。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕響尾蛇明星重砲蘇亞雷斯(Eugenio Suárez)今天火力全開炸出雙響砲,率隊以10:1痛宰紅雀,拉出3連勝。

蘇亞雷斯今在首打席就炸裂,從明星右投葛雷(Sonny Gray)手中掃出左外野2分砲,3下他再度開轟,鎖定葛雷的外角速球,敲出右外野陽春彈,這轟擊球初速102.3英哩、飛行距離390英呎。

蘇亞雷斯此戰3打數敲2安都是全壘打,貢獻3打點,選到1保送,賽後打擊率0.254。蘇亞雷斯本季已敲出33轟,原本超車大谷翔平,結果大谷今天也開砲,目前兩人並列國聯全壘打王,另外蘇亞雷斯累積81分打點獨居國聯第一。

響尾蛇今天展現兇猛砲火,前4局打完就灌進9分,一舉擊潰紅雀奠定勝基,團隊全場敲出13支安打,其中台美混血球星卡洛爾(Corbin Carroll)繳出3安猛打賞,而且都是長打,包括2支三壘安打、1支二壘安打。

響尾蛇27歲右投尼爾森(Ryne Nelson)交出6局失1分優質先發,送出4次三振,摘下本季第6勝。

