MLB》金手套雙雄發威！沃爾普雙響、葛里遜超前滿貫砲 洋基止3連敗

沃爾普與葛里遜今天成為洋基止敗功臣。(路透)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕洋基在客場與勇士持續交手,比賽前段就被暴打的洋基眼看又要氣力放棄,未料在比賽後段急起直追,靠著兩位金手套得主沃爾普(Anthony Volpe)與葛里遜(Trent Grisham)的球棒,終場12:9逆轉勇士,中止近期3連敗。

洋基此役推出新星沃倫(Will Warren)先發,然而他無法有效壓制與斧頭幫打線,主投3.2局被敲5支安打,挨哈里斯(Michael Harris II)與阿爾比斯(Ozzie Albies)兩轟,另送出5次三振與3次保送,失掉5分自責分,防禦率4.91。沃倫退場後還怒垂休息室天花板,捶完還檢查自己的右手是否受傷。

Will Warren was looking at his right hand after punching the roof of the dugout pic.twitter.com/dbXfDIEJ4U