MLB》金手套雙雄發威！沃爾普雙響、葛里遜超前滿貫砲 洋基止3連敗

沃爾普與葛里遜今天成為洋基止敗功臣。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基在客場與勇士持續交手，比賽前段就被暴打的洋基眼看又要氣力放棄，未料在比賽後段急起直追，靠著兩位金手套得主沃爾普（Anthony Volpe）與葛里遜（Trent Grisham）的球棒，終場12：9逆轉勇士，中止近期3連敗。

洋基此役推出新星沃倫（Will Warren）先發，然而他無法有效壓制與斧頭幫打線，主投3.2局被敲5支安打，挨哈里斯（Michael Harris II）與阿爾比斯（Ozzie Albies）兩轟，另送出5次三振與3次保送，失掉5分自責分，防禦率4.91。沃倫退場後還怒垂休息室天花板，捶完還檢查自己的右手是否受傷。

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Will Warren was looking at his right hand after punching the roof of the dugout pic.twitter.com/dbXfDIEJ4U — Yankees Videos （@snyyankees） July 20, 2025

洋基打線前4局遭到勇士先發溫茲（Joey Wentz）封鎖，直到5局上才突破對方牛棚，靠著沃爾普（Anthony Volpe）本季第11轟追回2分。5局下洋基牛棚又還2分給勇士，但6局上大有斬獲攻下4分大局，勇士6局下再添1分，7局上洋基貝林傑（Cody Bellinger）本季第17轟，洋基與勇士戰成7：8。

8局上，今天打回洋基第1分的沃爾普再度當英雄，敲出陽春砲一棒追平，上演單場雙響砲。9局上葛里遜在2出局滿壘時砲轟勇士終結者伊格雷西亞斯（Raisel Iglesias），這發滿貫砲直接超前。9局下洋基終結者威廉斯（Devin Williams）小開劇場，失1分仍成功關門，幫助洋基止敗。

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Volpe ties it up with his 2nd homer of the night pic.twitter.com/jIp8BiWYwA — New York Yankees （@Yankees） July 20, 2025

TRENT GRISHAM GO-AHEAD SLAM IN THE 9TH pic.twitter.com/LkRqrX1XVm — MLB （@MLB） July 20, 2025

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