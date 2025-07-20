MLB》大谷翔平夯超狂特大彈！本季第33轟出爐 追平自己鬼神紀錄M1

大谷翔平。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇與釀酒人之戰，日本巨星大谷翔平在3局下敲出本季第33轟，再度並列國聯全壘打王。這也是大谷繼7月12日對巨人後，睽違4場比賽再度開轟。

大谷首打席遭到釀酒人明星右投佩洛塔（Freddy Peralta）80.7英哩曲球三振，3局下一壘有人，大谷面對佩洛塔的第一顆紅中90英哩變速球，猛力夯出中外野大牆，本季第33轟出爐，擊球初速113.9英哩（約183公里）、飛行距離448英尺。

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根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，大聯盟史上單季至少2度先發登板的球員中，累積最多轟的是2021年大谷的46轟，而今年的大谷已經達到33轟，再1轟追平自己在2022年寫下的史上第3紀錄。

這是大谷生涯在道奇體育場（Dodger Stadium）第9發超過445英尺的全壘打，自2015年引進Statcast系統後，沒有人能在道奇體育場敲超過3發445英尺特大彈；同時，大谷生涯已敲出53發擊球初速超過113英哩的全壘打，名列史上第3，僅次賈吉（Aaron Judge）的66轟與史坦頓（Giancarlo Stanton）的87轟。

此外，大谷今年在道奇前99場比賽，以開路先鋒之姿敲出33轟，也是史上最多。

Most home runs in a season, made multiple pitching starts, MLB history:



2021 Shohei Ohtani: 46

2023 Shohei Ohtani: 44

2022 Shohei Ohtani: 34

2025 Shohei Ohtani: 33 https://t.co/GBzu5iLiCf — Sarah Langs （@SlangsOnSports） July 20, 2025

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