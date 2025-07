MLB》曾用小便球+詭異後撤步三振大谷翔平！運動家捕手如今遭DFA

佩雷達。(資料照)

〔體育中心/綜合報導〕運動家今天進行陣容異動,左投瓦迪查克(Ken Waldichuk)從60天傷兵名單中回歸,為了從40人名單中清出空間,29歲捕手佩雷達(Jhonny Pereda)遭到指定讓渡(DFA)。

佩雷達休季透過交易轉戰馬林魚,季初原本擔任蘭利斯(Shea Langeliers)的替補,但隨著球季進行,佩雷達的角色越來越邊緣化,加上他為數不多的46打席中,僅繳出.175/.283/.225的打擊三圍,如今被DFA。

值得一提的是,佩雷達在今年5月16日對上道奇的比賽中,在8局上大比分落後之下登板幫忙消化局數,面對日本巨星大谷翔平,前4球都投出不到70英哩(112.6公里)的小便球,最後再冷不防用一顆高角度89.4英哩直球讓大谷揮空三振;而他每投完一球便會使出詭異「後撤步」,整個人退到投手丘後方,對此他表示是自己害怕被大谷的強襲球打到。

Position player Jhonny Pereda had Shohei in hell with this sequence pic.twitter.com/Z4AyAmvdBK