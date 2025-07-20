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MLB》曾用小便球+詭異後撤步三振大谷翔平！運動家捕手如今遭DFA

2025/07/20 11:25

佩雷達。（資料照）佩雷達。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕運動家今天進行陣容異動，左投瓦迪查克（Ken Waldichuk）從60天傷兵名單中回歸，為了從40人名單中清出空間，29歲捕手佩雷達（Jhonny Pereda）遭到指定讓渡（DFA）。

佩雷達休季透過交易轉戰馬林魚，季初原本擔任蘭利斯（Shea Langeliers）的替補，但隨著球季進行，佩雷達的角色越來越邊緣化，加上他為數不多的46打席中，僅繳出.175/.283/.225的打擊三圍，如今被DFA。

值得一提的是，佩雷達在今年5月16日對上道奇的比賽中，在8局上大比分落後之下登板幫忙消化局數，面對日本巨星大谷翔平，前4球都投出不到70英哩（112.6公里）的小便球，最後再冷不防用一顆高角度89.4英哩直球讓大谷揮空三振；而他每投完一球便會使出詭異「後撤步」，整個人退到投手丘後方，對此他表示是自己害怕被大谷的強襲球打到。

儘管佩雷達生涯在大聯盟累積86打席的打擊三圍僅.203/.267/.228，但他在小聯盟表現亮眼，自2022年起在3A累積811打席，打擊三圍為 .302/.394/.427，wRC+為118。本季佩雷達在3A繳出.319/.400/.440的成績單，《MLBTR》認為其他球隊可能仍會對他有興趣，而他今年與明年也都還有小聯盟下放權。

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