晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平怪力轟+雙安3打點救不了！ 道奇又輸釀酒人吞2連敗

2025/07/20 12:14

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天敲出本季第33轟，全場貢獻雙安、3打點，無奈未能幫助球隊贏球，終場道奇7：8惜敗釀酒人，吞下2連敗。

釀酒人在3上灌進4分大局先馳得點，不過道奇馬上還以顏色，3下大谷棒打釀酒人明星右投佩洛塔（Freddy Peralta），逮中一顆超甜的紅中90英哩變速球，敲出中外野2分砲助隊破蛋，本季第33轟出爐，擊球初速113.9英哩（約183公里）、飛行距離448英呎。

大谷的全壘打也喚醒球隊攻勢，道奇單局攻下4分，一舉扳平比數，但沒有開心多久，釀酒人4上靠靠柯林斯（Isaac Collins）的陽春砲再度超前。道奇先發投手斯漢（Emmet Sheehan）今天表現不佳，僅投3局退場，痛失5分。

道奇牛棚在6、7、8局都有掉分，壓制不住釀酒人火力。道奇打線在6下展開攻勢，並靠大谷敲出適時安打追回1分，8下則有艾德曼（Tommy Edman）、羅哈斯（Miguel Rojas）相繼開轟，但最終還是以1分之差飲恨輸球。

大谷翔平全場5打數敲2安，進帳3打點、跑回1分，吞下1次三振，賽後打擊率為0.274。

釀酒人明星右投佩洛塔先發5局退場，失掉4分，藉由火力支援摘下賽季第12勝，賽後防禦率2.85。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中