MLB》大谷翔平怪力轟+雙安3打點救不了！ 道奇又輸釀酒人吞2連敗

大谷翔平。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天敲出本季第33轟，全場貢獻雙安、3打點，無奈未能幫助球隊贏球，終場道奇7：8惜敗釀酒人，吞下2連敗。

釀酒人在3上灌進4分大局先馳得點，不過道奇馬上還以顏色，3下大谷棒打釀酒人明星右投佩洛塔（Freddy Peralta），逮中一顆超甜的紅中90英哩變速球，敲出中外野2分砲助隊破蛋，本季第33轟出爐，擊球初速113.9英哩（約183公里）、飛行距離448英呎。

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大谷的全壘打也喚醒球隊攻勢，道奇單局攻下4分，一舉扳平比數，但沒有開心多久，釀酒人4上靠靠柯林斯（Isaac Collins）的陽春砲再度超前。道奇先發投手斯漢（Emmet Sheehan）今天表現不佳，僅投3局退場，痛失5分。

道奇牛棚在6、7、8局都有掉分，壓制不住釀酒人火力。道奇打線在6下展開攻勢，並靠大谷敲出適時安打追回1分，8下則有艾德曼（Tommy Edman）、羅哈斯（Miguel Rojas）相繼開轟，但最終還是以1分之差飲恨輸球。

大谷翔平全場5打數敲2安，進帳3打點、跑回1分，吞下1次三振，賽後打擊率為0.274。

釀酒人明星右投佩洛塔先發5局退場，失掉4分，藉由火力支援摘下賽季第12勝，賽後防禦率2.85。

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