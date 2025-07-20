澳大利亞內戰！亞洲沙灘排球公開賽首移師屏東大鵬灣開打 男子組澳州同室操戈

亞洲沙灘排球公開賽今年台灣站是首度移師屏東大鵬灣青洲遊憩區今天下午將舉行冠亞軍賽。（取自中華民排球協會臉書）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕亞洲沙灘排球公開賽今年台灣站是首度移師屏東大鵬灣青洲遊憩區，由於正逢颱風來襲，事前粉絲和選手及主辦單位皆相當擔心無法順利舉行，所幸風雨未若預期，昨天依舊在風雨中打完8強賽，最後由女子組由泰國第一組及澳大利亞（簡稱澳洲）第二組出線，男子組則是澳洲第一、三組出線，將於明天下午進行比拼。

2025年台中銀行亞洲沙灘排球公開賽今年是賽事首度移師屏東大鵬灣，由於大鵬灣屬黑沙，在以往賽事中是相當少見，但細緻的沙質讓選手沒有後顧之憂能全力拼搏，也讓不少國際選手是印象深刻。

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昨天屏東海岸雖然風雨不斷，但因這是一年一度的賽事，且克服風雨也是「沙」場上勝負的一環，因此協會清晨決定如期舉行比賽，今天進行8強賽，女子組為澳洲第一組、泰國第一組、澳洲第二組及日本第一組；男子組為澳洲第一組、北馬里亞納、日本第二組、澳洲第三組進行比拼，最後女子組由泰國第一組及澳洲第二組出線，男子組則是澳洲第一、三組出線，男子組金牌戰出現澳洲「同室操戈」的內戰。

亞洲沙灘排球公開賽今年台灣站是首度移師屏東大鵬灣青洲遊憩區今天下午將舉行冠亞軍賽。（取自中華民排球協會臉書）

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