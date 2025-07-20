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MLB》悲情！菊池雄星5局狂飆8K好投又問天 天使牛棚慘遭費城人核炸

2025/07/20 12:03

菊池雄星。（法新社）菊池雄星。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使費城人之戰，日本明星左投菊池雄星繳出5局8K、僅失2分的好投，然而天使牛棚在比賽後段大爆炸，最終以5：9落敗，菊池無緣本季第5勝。

菊池雄星本季轉戰天使投出生涯年，也第2度入選全明星賽。今天迎來下半季首場先發，主投5局被敲5支安打失3分，投出8次三振與3次保送；天使打線在4局上靠著沃德（Taylor Ward）與阿德爾（Jo Adell）背靠背開轟，以及內托（Zach Neto）適時安打攻下3分，讓菊池退場時為勝投候選人。

6局上天使夢卡達（Yoán Moncada）陽春砲追加保險分，然而牛棚6局下接手馬上大崩盤，費城人先靠高飛犧牲打追平，接著滿壘情況下，天使菜鳥右投費爾明（José Fermin）遭到費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）夯出石破天驚滿貫彈，天使光是在6局下就被費城人暴打5分。儘管天使7局上追回1分，但8局下費城人又進帳2分，天使在客場落敗。

菊池雄星本季出賽21場，累積118局投球飆出123次三振，防禦率3.13，每局被上壘率1.38，fWAR值為1.9，另拿下4勝6敗。

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