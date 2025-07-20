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世大運男籃》「我們不要雖敗猶榮」台灣首戰不敵德國 陳子威肯定團隊韌性

2025/07/20 12:38

陳子威。（大專體總提供）陳子威。（大專體總提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕台灣男籃今天在德國萊茵魯爾世大運小組賽首戰面對德國，以73：83敗下陣來，吞下小組賽首敗，主帥陳子威肯定球員展現韌性，強調接下來兩場賽事仍會全力搶勝，續朝8強目標邁進。

台灣男籃今前三節打完僅以61：62落後德國，但末節開局進攻當機，遭對手連取10分擴大優勢，雖然隨後林信寬率隊追分，可惜團隊沒能延續火力，反撲功虧一簣。

台灣隊此役團隊28記籃板整整少了對手27記，對於在禁區討不到便宜，陳子威表示，雖然有準備王晟霖和胡晉豪的雙塔陣容，但就會因此少一個穩定的得分點，也是今天未用此配置的原因，但他也肯定兩人今天在防守端的貢獻，「晟霖應該沒打過這麼久吧，今天也算是他的代表作，雖然籃板不算多，但在內線有幾波影響到對手上籃，這件事很重要。」王晟霖此役上場18分鐘拿下2分、2籃板。

台灣男籃以8強為目標，但首戰沒能開胡，陳子威肯定球員展現韌性和企圖心，也表示此役在決勝節沒能限制住對方主力球員，還有不少細節可以修正，「這不是藉口，我不想說我們贏得尊重，輸了就是輸了，但是我們要知道如何贏球，我賽前也有跟球員說，我不喜歡贏得尊重，我們也不要雖敗猶榮，但我們球隊真的不差，後面兩場我們還是全力搶勝。」

效力TPBL雲豹的林信寬今攻下全隊最高20分，他坦言，最後一節沒能延續前三節的好表現，敗下陣來有點可惜，他表示，自從踏入賽場就很興奮，很期待對上地主隊，「教練也有說，我們在職業賽場上遇到過很多薪水、資歷更好的洋將，既然都守過他們了，來到這裡就沒什麼好怕的，我是帶著這樣的心態想要贏下比賽。」

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