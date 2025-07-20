晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷夯本季最遠怪力轟！阻止不了道奇寫7年慘紀錄 主帥仍大讚

2025/07/20 13:26

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天敲出本季第33轟，並列國聯全壘打王，單場繳出雙安、3打點好表現，然而道奇依舊在主場以7：8不敵釀酒人，吞下對戰5連敗，更是7年來首度在主場5連敗。

大谷3局下逮中釀酒人明星右投佩洛塔（Freddy Peralta）的紅中90英哩變速球，敲出中外野2分砲，本季第33轟出爐，擊球初速113.9英哩（約183公里）、飛行距離448英呎追平個人本季最遠轟。6局下大谷又敲出左外野適時安打帶1分打點，此役5打數2安打，賽後打擊率0.274、攻擊指數0.983。

道奇8局下靠著艾德曼（Tommy Edman）與羅哈斯（Miguel Rojas）相繼開轟追分，原本大谷也在該局敲出深遠中外野飛球，可惜在牆前被接殺。而道奇最終就以1分之差敗北，吞下睽違7年的主場5連敗，如果明天再輸球，本季對釀酒人將吞6連敗遭橫掃。

賽後道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）談到大谷的表現仍讚譽有加，「他目前狀態很棒，也清楚球隊的狀況，能感受到他正試著用自己的力量帶領球隊度過難關。他不斷在場上奮鬥，每個打席都很有品質，我對他做得一切感到很滿意。」

羅伯斯繼續說道：「今天他還差一點敲出第2轟，還有一個打席敲出很強勁的一壘平飛球。整體來說他的打擊內容相當好，很明顯他現在的專注力比以往都更上層樓。」

對於面對釀酒人吞5連敗，羅伯斯坦言：「他們是大聯盟目前狀態最火燙的球隊之一，顯然我們在對戰上處於劣勢。雖然今天得了不少分，但還是沒辦法贏球。我想我們明天打完後，到10月之前都不會在碰頭。希望明天能贏，扳回一點顏面。」

羅伯斯補充，之後面對雙城的系列賽，球隊必須更全神貫注，打出更好的內容，「沒人想要對同一支球隊吞下5連敗，但這就是現實。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中