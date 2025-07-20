MLB》大谷夯本季最遠怪力轟！阻止不了道奇寫7年慘紀錄 主帥仍大讚

大谷翔平。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天敲出本季第33轟，並列國聯全壘打王，單場繳出雙安、3打點好表現，然而道奇依舊在主場以7：8不敵釀酒人，吞下對戰5連敗，更是7年來首度在主場5連敗。

大谷3局下逮中釀酒人明星右投佩洛塔（Freddy Peralta）的紅中90英哩變速球，敲出中外野2分砲，本季第33轟出爐，擊球初速113.9英哩（約183公里）、飛行距離448英呎追平個人本季最遠轟。6局下大谷又敲出左外野適時安打帶1分打點，此役5打數2安打，賽後打擊率0.274、攻擊指數0.983。

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道奇8局下靠著艾德曼（Tommy Edman）與羅哈斯（Miguel Rojas）相繼開轟追分，原本大谷也在該局敲出深遠中外野飛球，可惜在牆前被接殺。而道奇最終就以1分之差敗北，吞下睽違7年的主場5連敗，如果明天再輸球，本季對釀酒人將吞6連敗遭橫掃。

賽後道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）談到大谷的表現仍讚譽有加，「他目前狀態很棒，也清楚球隊的狀況，能感受到他正試著用自己的力量帶領球隊度過難關。他不斷在場上奮鬥，每個打席都很有品質，我對他做得一切感到很滿意。」

羅伯斯繼續說道：「今天他還差一點敲出第2轟，還有一個打席敲出很強勁的一壘平飛球。整體來說他的打擊內容相當好，很明顯他現在的專注力比以往都更上層樓。」

對於面對釀酒人吞5連敗，羅伯斯坦言：「他們是大聯盟目前狀態最火燙的球隊之一，顯然我們在對戰上處於劣勢。雖然今天得了不少分，但還是沒辦法贏球。我想我們明天打完後，到10月之前都不會在碰頭。希望明天能贏，扳回一點顏面。」

羅伯斯補充，之後面對雙城的系列賽，球隊必須更全神貫注，打出更好的內容，「沒人想要對同一支球隊吞下5連敗，但這就是現實。」

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