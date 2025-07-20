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MLB》道奇外野單場2次離譜守備！主帥嚴厲批評：不該發生（影音）

2025/07/20 14:38

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天7：8不敵釀酒人，吞下7年來首次主場5連敗，其中道奇外野這場比賽發生2次守備瑕疵，記錄上則有1次失誤，賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）就嚴厲批評，直言根本不該發生。

3局上釀酒人首名打者柏金斯（Perkins）敲出右、中外野方向強勁安打，右外野手赫南德茲（Teoscar Hernández）移動大段距離後無法趕在球正面處理起來，最終讓球滾到全壘打牆，形成三壘安打，引發釀酒人4分大局。

儘管該Play記錄上並未記赫南德茲的守備失誤，但賽後總教練羅伯斯仍對這個守備瑕疵感到不滿，「那顆球本來就應該要擋下來，那球本來就該只是二壘安打而已，這場比賽還有其他應該被擋下來卻被跑上三壘的球，這些狀況根本就不該發生。」

8局上2出局後，釀酒人圖榮（Brice Turang）敲出中外野平飛安打，道奇中外野手帕赫斯（Andy Pages）處理球也發生失誤，讓球滾到後方，圖榮也跑上三壘。

羅伯斯坦言：「投球和打擊都不容易，正因如此，守備要更加幫忙，如果基本功都做不好，球隊要贏球就更困難。」

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