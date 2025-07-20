中職明星賽》主播配球還見證「粉紅泡泡」？ 呂彥青特殊體驗超逗趣

呂彥青（中）。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕昨天的中職明星賽首戰，出現不少「放閃」場景。呂彥青7局登板，就見證對方打者陳晨威大方朝大螢幕，向緋聞女友、「Passion Sisters」成員啾啾（Julia）示愛。而呂彥青身上別著麥克風和耳機，投球途中和主播對話，也是另類新體驗。

昨呂彥青帳面上投0.2局、30球，失6分有3分自責分。呂彥青說，昨主要是和主播聊天，確實有問對方其中幾顆球要投什麼球路，「不過我也忘記投出去結果，畢竟那局投太多顆。其實昨天也忘記自己講什麼，現場回音有點大，有時候主播的聲音聽不太清楚。」

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呂彥青說，有幾球他已經啟動投球動作，還在跟主播說話，賽後他問郭俊麟別著麥克風的投球心得，得到的回答是：「都投直球。」

呂彥青該半局拿下的第一個出局數，是三振陳晨威，也是在該打席途中，陳晨威和Julia互相「啾」一下，讓球迷看得開心，但最終陳晨威好球未揮棒遭三振，讓他昨賽後耿耿於懷，還被教頭曾豪駒虧：「太專注在『啾』。」

呂彥青笑說，當時他原本想說陳晨威似乎在等什麼，後來才意識到，「就給他一點空間，還故意退腳等他一下。」呂彥青還開玩笑說：「最後怕他被趕出去，就沒有下次打擊機會了。明星賽應該不會趕人出去吧？」

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