中職明星賽》經典！ 郭泓志拿「龍仔的球棒」砲轟王建民

郭泓志。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今天中職明星週全壘打大賽決賽開打前，先進行一場公益全壘打大賽，上演傳奇球星投打對決經典戲碼，王建民對郭泓志投5球，結果郭泓志拿著台美混血球星強納森‧龍（Jonathon Long）送的球棒，在第5球終於轟出全壘打，大巨蛋數萬球迷爆出熱烈歡呼掌聲。

日前郭泓志以經典賽台灣隊情蒐團隊身分，與中職會長蔡其昌一同赴美邀請3大台美混血球星加入，郭泓志笑說，「龍全家都是道奇隊球迷，小時候有看過我打球，他媽媽是台灣人，對我們很親切，他阿公、阿嬤也有邀請我們再去他們家，希望龍有機會能為國家隊效力。」

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郭泓志。（記者林正堃攝）



郭泓志透露，「我跟龍說要回台灣打公益全壘打大賽，有沒有球棒可以送給我，他就拿一支球棒給我，在台灣的大巨蛋拿龍的球棒轟出公益全壘打，滿有意義的，他們家人和台灣有很深的情感，知道有機會受邀加入國家隊，龍是很開心的。」

郭泓志。（記者林正堃攝）

今天和王建民上演經典投打對決，郭泓志在最後1球開轟，他說，投手功勞佔滿多的，因為王建民剛好丟在甜蜜點，相信職業生涯王建民應該很少有這種失誤出現，剛好在對的時機點遇到對的打者，「一發不可收拾啊！」

郭泓志表示，第1次來大巨蛋打球真的很開心，又可以跟王建民在同一個球場上較勁，這是夢寐以求的事，「滿緊張的，蔡其昌會長跟我說有這個特別的任務，我就輾轉難眠，頭髮開始捲起來了，有很多想法，就怕辜負會長的好意，好在最後一球有扛出去。」

有趣的是，郭泓志第1球揮棒落空，打完第4球都還沒開轟，蔡其昌還拿鋁棒上來給郭泓志，只是郭泓志婉拒蔡會長「換棒美意」，堅持拿龍的球棒上陣，皇天不負苦心人終於開轟，圓滿做公益。

郭泓志笑說，職業生涯他很少揮棒落空，第1次獻給了建民學長，心裡想的是遇到那麼強的投手，換什麼棒都沒有用，堅持到底就好。

中職明星賽兩場都各湧入爆滿的4萬人，場面熱鬧滾滾，郭泓志說，「很開心，在我們那個年代比較辛苦一點，現在環境愈來愈好，有這麼多球迷支持中華職棒，大家都樂意看到，特別是在那麼好的場地，有這麼多球星聚在一起，這對球迷和球員是永生難忘的回憶，包含我自己。」

郭泓志。（記者林正堃攝）

郭泓志。（記者林正堃攝）

郭泓志。（記者林正堃攝）

郭泓志。（記者林正堃攝）

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