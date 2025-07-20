中職明星賽》開打前和江坤宇「修練一下」 曾頌恩在大巨蛋榮登轟王很有感

曾頌恩。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕有「巨蛋王」美名的中信兄弟曾頌恩，今天在台北大巨蛋舉行的明星賽全壘打大賽決賽以14轟掄元，不但不負自己在大巨蛋很會轟的美名，還抱回個人首座明星賽全壘打大賽冠軍，他除了透露賽前跟餵球投手江坤宇有「進去修練一下」，還期盼在大巨蛋的開轟手感能夠延續到接下來球季，很有感觸地說：「如果真的跟這邊這麼有緣，希望接下來能讓我的成績和手感有所提升。」

這是曾頌恩第2度參加明星賽全壘打大賽，他也繼去年邀請隊友江坤宇擔任餵球投手後，今年兩人再度合作，結果比起去年以10轟在預賽止步，今年以預賽11轟、決賽14轟，擊敗另三位決賽對手王政順、宋晟睿和吉力吉撈．鞏冠，成為兄弟隊史第4位拿下明星賽全壘打大賽的球員。

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在大巨蛋成為中職例行賽場地後，曾頌恩轟出兩項第一，不但在大巨蛋例行賽第1轟，也在去年台灣大賽締造大巨蛋首轟，今天又在福地封王，他說去年有過參賽經驗真的有差，也和江坤宇在賽前有先去「修練」，結果上去表現得還不錯，且更重要的是把握最後30秒金球機會，「最後30秒可以打幾支就打幾支，因為可以做公益。」由於轟出一顆金球，台灣銀行就會捐贈1萬元做公益，曾頌恩等人在決賽共轟出6顆金球，也順利貢獻6萬善款。

只是曾頌恩本季尚未開轟，累計33場出賽的打擊率也僅2成20，他也坦言今年至今的表現並不好，期盼在巨蛋拿下「轟王」的手感能持續到例行賽，「接下來一個月，在這邊比賽會很多，希望那段時間，能讓我的成績和手感有所提升。」兄弟在25至27日作客大巨蛋和統一獅進行3連戰，進入8月含主客場比賽的大巨蛋賽事更多達16場。

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