中職》「二刀流後勁」再次打下冠軍 期待例行賽上場代打

後勁。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕台鋼雄鷹洋投後勁又能投又能打，今天他參加中職明星賽「全方位打擊王」競賽，以600分技壓莊昕諺、呂彥青、陳冠宇奪冠，期待在例行賽上場打擊嗎？後勁笑說，「可以呀，為什麼不？我可以代打，如果例行賽有機會也可以享受一下打擊。」

2022年後勁參加中職明星賽「技術挑戰賽」競賽同樣奪冠，他說，滿喜歡這些競賽，2022年技術挑戰賽比較偏向全力打，但又規定不能打出牆，這次比較有策略性，未來這競賽有些部分還可改進，不過整體感覺非常棒。

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後勁再度靠球棒奪冠，他表示，非常享受，這是身為投手的他平常所不能做的事，很開心能參加這項競賽，一開始就期待能贏，既然參賽就要拿到第1名，只是沒能扛出牆，但他也知道短拋球要開轟比較困難。

後勁十分清楚「全方位打擊王」的比賽規則，他指出，最後5次打擊可能是決勝關鍵，最後打到全壘打牆前的那一球，應該就是關鍵了。

後勁指名隊友張誠恩拋球，他解釋，張誠恩之前是野手，去年才棄打從投，有野手底，拋球對他來說非常簡單也很上手，之前兩人有做特訓，發現對低角度的球打得比較好，有特別加強這部分。

後勁打下冠軍後，今天隨後登場的明星賽，他將擔任明星隊先發投手，投打二刀流好不忙碌，他說，完全沒問題，以前在小聯盟當投手要打擊，先發當天還會做打擊練習，藉此調整身體狀況，這是過去暖身的步驟。

這次明星賽主題是瑪利歐兄弟，後勁非常喜歡，他特別將馬利歐兄弟圖樣印在明星賽釘鞋上，看起來十分醒目。

後勁說，當初看到聯盟公布的圖樣，就想說這次明星賽主題會不會是瑪利歐兄弟，後來得知真的是就十分期待，希望能訂做一雙瑪利歐主題的釘鞋，老婆又加入棒球元素，很感謝她的巧思，也感謝廠商設計這雙釘鞋，很開心能穿這雙特製釘鞋參與這場夏日盛宴。

後勁。（記者林正堃攝）

後勁。（記者林正堃攝）

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