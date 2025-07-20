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中職明星賽》穿上國家隊球衣的重量 陳宇宏深刻感受到了

2025/07/20 17:33

台灣隊先發投手陳宇宏。（資料照，記者陳志曲攝）台灣隊先發投手陳宇宏。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕「台鋼潛水艇」陳宇宏這次第2度入選明星賽，昨天代表台灣隊先發，對中職明星隊投2局被敲5安失1分無關勝敗，他說，比上次參加明星賽還緊張，真的很緊張，有點放不開，可能是穿上國家隊球衣的關係。

今年2月經典賽資格賽陳宇宏對西班牙先發，投1局被敲3安失2分承擔敗投，這次明星賽他擔綱台灣隊首戰先發投手。

陳宇宏昨單場送出2次觸身球刷新明星賽紀錄，苦主是許基宏和岳政華，他說，昨天幾乎都丟直球，真的不想丟人，因為明星賽大家都很想看學長打，丟到人自己也很懊惱，不小心的，而且都是丟兄弟球員，真是不好意思。

明星賽比較沒有勝負壓力，球員打起球來心態較為輕鬆，但陳宇宏覺得自己一點都輕鬆不起來，「雖然是明星賽，但還是要認真投球，不能開玩笑。」

有趣的是，兄弟蔡齊哲原本採上肩投球，昨一度用低肩側投解決江坤宇，採下勾投球的陳宇宏笑說，「看到有嚇到，學長丟得很準耶，又很順，搞不好還比我順，如果你不認識他的話，看到不意外，以為他就是低肩側投。」

兄弟投手教練王建民表示，看到蔡齊哲用低肩側投沒有嚇到，因為之前就有在旁邊丟過。至於蔡齊哲是否有機會改低肩側投？王建民笑說，「先不要吧！可以正常先丟就好。」

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