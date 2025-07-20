中職》明星球員就該認真打！洪總直言「明星賽需回歸棒球本質」

明星隊教練洪一中戴上遊戲頭套。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕去年中職明星賽第2戰因為出現不少「神獸級教練對決」的經典畫面，被喻為史上最頂明星賽，因此在今年明星賽開打前，就有很多球迷期待今年又要玩什麼哏？但身為中職最多勝教頭，今年擔任中職明星賽教練團一員的台鋼雄鷹總教練洪一中坦言，「或許有人喜歡看，但我覺得還是要回歸到本質，明星球員就是要認真打，這樣才能長長久久，不然明年、後年要玩什麼哏？」

去年明星賽第2戰打到9局下2出局出現一連串驚喜，包括投手教練王建民重返投手丘對決洪一中、陳金鋒，不但現場氣氛衝到高點，球迷也愈看愈HIGH，不斷呼喊出彭政閔、林岳平、葉君璋、張建銘等傳奇球星出來打。洪總有感而發地說：「去年那個是突發，但對中華職棒是好的嗎？我認為絕對不好，還是要讓球員去表現。」他還強調是「認真表現」，「如果是我帶隊，我在賽前會跟球員說，以不受傷為原則，還是要認真比賽，畢竟這是你們的事業。」

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洪總認為，球員上了場就是要認真表現，畢竟他自己就是連帶領明星賽都想要贏球的教練，也希望能夠看到球員上了場拿出專業，並坦言有些投手在明星賽就沒有認真在投，「不過昨天樂天那兩位投手，賴胤豪和呂詠臻，都投得很認真。」

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