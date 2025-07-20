MLB》守護者兩大牛棚好手上貨架！ 美媒直言：交易難度高

克拉賽與史密斯。（本報合成照）

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟交易大限即將到來，資深記者透露守護者願意聽取陣中兩大牛棚好手，終結者克拉賽（Emmanuel Clase）與史密斯（Cade Smith）的報價。

《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）表示，守護者目前正在聽取其他球隊對於兩位牛棚好手的報價，不過問題在於，守護者希望拿到的報酬「毫無意外」地很高，因此兩人轉隊的機率可能會不高。

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克拉賽由於簽下一張相當超值的延長合約，本季只領450萬美元，下季也才領600萬美元，甚至球隊還可以控制他到2028賽季，2027-2028底薪分別都是1000萬美元，就算加上激勵獎金仍是相當划算的合約，且他若投不好，球隊還能以200萬美元買斷。

今年克拉賽雖未入選明星賽，但44場出賽拿下21次救援成功，防禦率2.86，44局送出44K的表現仍舊相當夠水準，且在各項進階數據上，除了三振率23.4%僅排聯盟PR57，其餘表現都算相當出色。

另一位26歲好手史密斯，本季出賽43場，41局狂飆61K，防禦率3.07，本季僅是他生涯第二個賽季，年薪僅領78萬餘元，年資也尚未進入仲裁年。對守護者這樣的小資球隊來說，幾乎不可能輕易地將他們兩人輕易送出去，除非得到的報價讓他們無法拒絕，對於想拚戰績的球隊來說，可能也很難送出太多大物新秀來補強每年狀況相較不穩定的牛棚戰力。

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