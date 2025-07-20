MLB》前99場33轟高居隊史第4 大谷翔平締兩項超狂紀錄

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／ 綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平今天對戰釀酒人敲出本季第33轟，與響尾蛇重砲蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）並列國聯全壘打王。大谷生涯前8季共累積258轟超越了洋基「法官」賈吉（Aaron Judge），躍居史上第12名。

大谷翔平在3局下瞄準釀酒人明星右投佩洛塔（Freddy Peralta）的第一顆紅中90英哩變速球，敲出中外野2分砲，本季第33轟出爐，擊球初速113.9英哩（約183公里）、飛行距離448英呎，創下本季最遠紀錄。

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值得一提的是，大谷翔平在隊史單季前99場最多轟紀錄排名第4，1955年名人堂球星施耐德（Duke Snider）以35轟高居第一，2019年貝林傑（Cody Bellinger）和2000年薛菲爾德（Gary Sheffield）的34轟並列第2。

根據《Stats Centre》指出，大谷翔平在大聯盟前8個賽季累積258轟，已經超越了洋基「法官」賈吉與白襪傳奇強打「重傷害」湯瑪斯（Frank Thomas）的257轟，獨居史上第12名，名人堂球星金納（Ralph Kiner）以329轟高居史上第一。

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