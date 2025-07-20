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台師大女足抽血案》體育署暫停運科支援計畫：去年周台英一案已中止

2025/07/20 18:42

台師大女足教練周台英。（資料照，記者方賓照攝）台師大女足教練周台英。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕台師大體育系教授陳忠慶與女足隊教練周台英涉違反人體研究法，以畢業學分逼迫女足隊員參與抽血實驗，2人除執行國科會精準運科研究計畫，也合作體育署運科支援計畫並獲運發基金逾百萬元補助，對此體育署全面暫停相關案件，去年周台英有一案非侵入式的運科計畫已先中止。

體育署表示，目前所有運科支援計畫都暫時喊停，先調查要求有IRB的申請與同意書簽署，特別是涉及抽血的步驟需要由醫事人員來執行，運科支援計畫若無上述條件，則數據全面銷毀。113年周台英有一案非侵入式的運科計畫已先中止，其餘過去的案子，將發文請陳忠慶說明，若無同意書則要求銷毀數據。

體育署強調，運科支援計畫的數據一開始就要求不得作為研究論文發表使用，若有違規，則發函要求撤稿，因為運動科學支援檢測服務的是選手，但絕不能用來做研究發表，而且每天依照訓練與選手狀況需做調整，不可能像一般運科研究可以在計畫書明訂檢測頻率與時間點。

至於運科檢測的倫理程序，體育署認為需要衛福部釐清，週一下午教育部將召開跨部會協調，國家運科中心執行長一同出席說明運動世界的問題與選手需求，請衛福部協助定調，以免所有運科檢測無所適從。

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