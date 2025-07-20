中職明星賽》史上首次全壘打PK分勝負！台灣隊朱育賢「再見轟」帶走勝利

朱育賢在PK制敲出再見轟。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職明星賽今再次締造4萬人滿場，兩隊形成投手戰，打完正規賽，雙方都沒能得分。雙方協議用仿美職的「全壘打大賽PK」分勝負。

兩隊派出各兩名球員，每位選手各打3顆球決勝負，明星賽推出張育成、王威晨，台灣隊則推出林安可和朱育賢。

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首先上場的張育成擊出1轟；林安可同樣敲1轟追平。雙方第2位打者，王威晨3次揮擊皆未開轟，朱育賢在只要開轟就能贏球狀況下，第一球就定勝負。

明星隊兩位洋投後勁、梅賽斯，各投2局無失分，先發的後勁帳面上被擊出3安打，其中，2局下張政禹的游擊方向滾地球，明星隊申請電視輔助判決，後勁還親自前往小房間觀看，但在裁判改判前，他就老實回到投手丘。

今天擔任台灣隊先發游擊手的林智勝，守備美技連連，於8局上1出局後，才被教練團換下場，接受全場觀眾掌聲，由江坤宇接替守備。

今林智勝擔任第2棒，但3次打擊都沒有安打，還被代班投手的郭天信三振1次。和林智勝同場先發且擔任第1棒的胡金龍，則是3打數1安打。

6局下，明星隊教頭平野惠一開始出招，此半局守位大搬風，南英時期曾是投手的味全龍外野手郭天信，本局登板、劉基鴻擔任捕手和他搭配，左外野換上賴胤豪、獅隊主戰捕手林岱安則鎮守三壘。包括三振林智勝在內，郭天信該半局雖保送母隊隊友李凱威，但力保不失分。

明星隊在守位大搬風的6局下，同時取消指定打擊，9上代打投手位置擊出飛球出局的宋晟睿，9下接著登板。面對首位打者母隊隊友江坤宇，宋晟睿做勢近身球，兩人還上前相擁，正式認真對決後，江坤宇和陳晨威都擊出飛球出局。

投手教練林岳平在全場喊出他的名字之下上場換投，換上的並非他自己，而是母隊外野手林佳緯。此時，台灣隊也出招，換上林安可代打，林佳緯在緋聞女友賴可「我的寶貝」助威下，三振母隊隊友林安可。

繼昨天的「粉紅泡泡」橋段，今天陳晨威和PS成員啾啾同樣有互動，而李東洺3局登板投球時，場邊則是他的緋聞女友、UniGirls成員瑟七拿起麥克風喊「台灣英雄！李東洺！加油！」，李東洺被大螢幕拍到，偷偷以飛吻回應。

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