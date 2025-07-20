晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職明星賽》史上首次全壘打PK分勝負！台灣隊朱育賢「再見轟」帶走勝利

2025/07/20 19:08

朱育賢在PK制敲出再見轟。（資料照，記者陳志曲攝）朱育賢在PK制敲出再見轟。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職明星賽今再次締造4萬人滿場，兩隊形成投手戰，打完正規賽，雙方都沒能得分。雙方協議用仿美職的「全壘打大賽PK」分勝負。

兩隊派出各兩名球員，每位選手各打3顆球決勝負，明星賽推出張育成、王威晨，台灣隊則推出林安可和朱育賢。

首先上場的張育成擊出1轟；林安可同樣敲1轟追平。雙方第2位打者，王威晨3次揮擊皆未開轟，朱育賢在只要開轟就能贏球狀況下，第一球就定勝負。

明星隊兩位洋投後勁、梅賽斯，各投2局無失分，先發的後勁帳面上被擊出3安打，其中，2局下張政禹的游擊方向滾地球，明星隊申請電視輔助判決，後勁還親自前往小房間觀看，但在裁判改判前，他就老實回到投手丘。

今天擔任台灣隊先發游擊手的林智勝，守備美技連連，於8局上1出局後，才被教練團換下場，接受全場觀眾掌聲，由江坤宇接替守備。

今林智勝擔任第2棒，但3次打擊都沒有安打，還被代班投手的郭天信三振1次。和林智勝同場先發且擔任第1棒的胡金龍，則是3打數1安打。

6局下，明星隊教頭平野惠一開始出招，此半局守位大搬風，南英時期曾是投手的味全龍外野手郭天信，本局登板、劉基鴻擔任捕手和他搭配，左外野換上賴胤豪、獅隊主戰捕手林岱安則鎮守三壘。包括三振林智勝在內，郭天信該半局雖保送母隊隊友李凱威，但力保不失分。

明星隊在守位大搬風的6局下，同時取消指定打擊，9上代打投手位置擊出飛球出局的宋晟睿，9下接著登板。面對首位打者母隊隊友江坤宇，宋晟睿做勢近身球，兩人還上前相擁，正式認真對決後，江坤宇和陳晨威都擊出飛球出局。

投手教練林岳平在全場喊出他的名字之下上場換投，換上的並非他自己，而是母隊外野手林佳緯。此時，台灣隊也出招，換上林安可代打，林佳緯在緋聞女友賴可「我的寶貝」助威下，三振母隊隊友林安可。

繼昨天的「粉紅泡泡」橋段，今天陳晨威和PS成員啾啾同樣有互動，而李東洺3局登板投球時，場邊則是他的緋聞女友、UniGirls成員瑟七拿起麥克風喊「台灣英雄！李東洺！加油！」，李東洺被大螢幕拍到，偷偷以飛吻回應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中