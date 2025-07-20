2025劍獅盃棒球賽 新市野狼、瀛海中學分獲冠亞軍

2025劍獅盃棒球賽，瀛海中學獲得青少棒亞軍。（圖由主辦單位提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕社團法人台南市慢速壘球協會與安平區公所共同舉辦「2025年台南市第8屆安平劍獅盃星光社區棒球邀請賽」，共有來自台南各地14支球隊參賽，包括8支少棒隊與6支青少棒隊，經過為期4天的鏖戰今天圓滿結束。其中，青少棒部分，「新市野狼」力克群雄，強勢摘冠，瀛海中學則獲得亞軍。

主辦單位表示，比賽結果，少棒組最終參考預賽成績裁定，劍獅組由「新市野狼」奪冠，2至4名分別為「立人暴龍」、「永康黑馬」和「崇明社區」；快樂組的冠軍隊伍為「協進社區」，「海浪社區」、「魔法學院」和「LR暴龍」則分別拿下亞軍、季軍和殿軍。

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至於劍獅盃的6支國中隊伍，競爭十分激烈，最終由「新市野狼」力克群雄勇奪冠軍，南市瀛海中學獲得亞軍。「崇明社區」 和「大員劍獅」分別取得季軍及殿軍殊榮，「大灣海浪」、「安順社區」則收下優勝。

安平區長蕭泰華表示，再次感謝參與賽事的各隊伍、協助的單位，還有熱情響應的民眾。透過比賽，希望將劍獅文化推廣到更多人心中，形塑出具安平特色的運動文化氛圍，也期待未來在劍獅盃上與大家相會。

2025劍獅盃棒球賽青少棒由「新市野狼」力克群雄，勇奪冠軍。（圖由主辦單位提供）

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