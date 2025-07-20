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中職明星賽》打擊比愛心+投球模仿高塩 林佳緯都有原因

2025/07/20 20:11

林佳緯。（記者林正堃攝）林佳緯。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕20歲的統一獅外野手林佳緯今天在明星賽展現二刀流，9局下登板還模仿隊友高塩將樹的投球動作並三振掉林安可，只是他和味全龍啦啦隊女孩賴可的有愛互動更是受到討論，其中打擊時還比出手指愛心回應場邊的「寶貝應援」，讓他賽後先自評模仿高塩的動作有90分，對手勢則笑說：「陳晨威都有一點回應，看到螢幕在拍我，就回應一下。」

林佳緯在去年獅隊有2次登板經驗，累計0.2局無失分，今天則在「餅總」林岳平擔任明星隊教練的指示下於9局下兩出局登板，以5顆球將林安可三振出局，最快球速139公里。林佳緯還模仿高塩的龍捲風式投球姿勢，「想說這樣比較沒有那麼普通。」結果K掉林安可下丘後，他還比出拉弓手勢，回到休息室則問高塩說：「有像嗎？」他說對方回應很像，自己則認為有90分，「本來我想說要不要模仿張奕，因為對方前半局派張奕，我有看電視模仿，後來又覺得高塩比較特別一點。」

只是林佳緯投球時，賴可在看台高喊「我的寶貝」，隨後就K掉林安可，但他表示自己當時沒有聽到，只是專注在想著要解決打者，「但我打擊時有聽到。」由於陳晨威昨役有用「啾一個」的動作回應緋聞女友啾啾，林佳緯在打擊時也比出手指愛心，效仿對方回應一下。

林佳緯。（記者林正堃攝）林佳緯。（記者林正堃攝）

林佳緯、宋晟睿。（記者林正堃攝）林佳緯、宋晟睿。（記者林正堃攝）

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