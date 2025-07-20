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中職明星賽》「怎那麼快走到休息區？」林智勝游擊手身分感性告別國家隊

2025/07/20 20:14

林智勝（右）。（記者林正堃攝）林智勝（右）。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕明星賽次戰，台灣隊教練團特地安排昔日多次參與台灣隊的資深老將胡金龍、林智勝擔任前兩棒。其中，林智勝「從游擊開始、從游擊結束」，以先發游擊手之姿守了超過7局，8局上1出局時，在球迷歡呼聲中退場。

「距離上次守游擊，應該有整整10年了。」林智勝賽後說，賽前他特別謹慎熱身，本來只想說守2到3局，到後面他向教練團告知，想看自己能撐到幾局，他笑說：「第1局那球還以為不會接到，謝謝球跑到我的手套裡。畢竟怕當團隊絆腳石，但那1球接到之後，也比較放鬆了。」

林智勝透露，退場前一局的最後打席若是安打，他上壘後就會被換下，8上則是接球完快要「鐵腿」，主動向教練告知「應該可以了」，隨即退場。

在滿場觀眾掌聲下退場，林智勝感性的說：「看著球場人工草皮，想著走回去休息室的路，怎麼那麼快就走到了？能不能再走長一點。」林智勝說，他自認和胡金龍都不是主角，但很享受這支台灣隊的氛圍，「大家都很棒，他們為球隊創造更多贏球機會。」

林智勝最後打席夢迴2009年明星賽，跳起「Sorry Sorry」舞，但遭野手代班的郭天信三振，他笑說：「那一瞬間好像回到以前。但那時候跳完舞也被三振。」

林智勝（左1）。（記者林正堃攝）林智勝（左1）。（記者林正堃攝）

林智勝與隊友合照。（記者林正堃攝）林智勝與隊友合照。（記者林正堃攝）

林智勝跳出場舞。（記者林正堃攝）林智勝跳出場舞。（記者林正堃攝）

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