中職明星賽》守住30萬！朱育賢史上首次PK轟、讚江坤宇「穩重」餵球

朱育賢在加賽敲出「再見轟」，獲得單場MVP。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕今打完正規賽平手的台灣隊和中職明星隊，仿美職今年明星賽最終高潮，各推2位選手、3次揮擊機會，進行全壘打大賽PK。明星隊張育成、台灣隊林安可各1轟，明星隊王威晨沒能開轟，給了朱育賢機會，他相準第1球，就幫台灣隊帶回勝利。

朱育賢說，比賽大約進行到7至8局，聯盟就告知雙方協議以此方式分勝負，他說：「大聯盟明星賽這樣進行，效果很不錯。很開心自己能夠參與這次，用跟以往不同的方式分勝負，也很開心盡力幫忙，守住隊友的30萬（明星賽勝隊獎金）。」

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朱育賢上場前，3次揮擊機會只要有開轟，即宣告贏球，但他笑說：「其實壓力還是很大，有打出來很開心。跟例行賽再見轟的感覺不一樣，只有3次機會，且兩隊都在關注，擊出去的時候覺得應該有機會開轟。」

台灣隊游擊手江坤宇，今帳面上替補出賽，而他兩度擔任餵球投手，先是下午幫隊友曾頌恩在全壘打大賽奪冠，晚間又「助攻」朱育賢關鍵轟。

江坤宇笑說，從餵球投手的視角看打者開轟，感覺其實也很開心。朱育賢則透露，餵球投手會選擇江坤宇原因，說：「他平常傳球就跟他的人一樣，很穩重。」

朱育賢在加賽敲出「再見轟」，獲得單場MVP。（記者林正堃攝）

朱育賢賽後與林智勝擁抱。（記者林正堃攝）

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