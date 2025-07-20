中職明星賽》放一顆再抱一個 宋晟睿對江坤宇飆出151「有滿意」

宋晟睿砸中江坤宇，兩人在場上一言不合抱在一起。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕中信兄弟宋晟睿今在明星賽9局下登板就面對母隊隊友江坤宇，結果他想說先放一顆過去，卻不慎丟到對方身上，兩人當場「抱一個」大和解，最後飆出151公里讓「阿坤」擊出外野飛球出局，他對於催出紅字表示「有滿意」，覺得自己球速還在。

在平鎮青棒時期就是投打二刀流，22歲的宋晟睿進入職棒後專司打擊，但偶爾會登板秀一下火球，今則在比賽中獲明星賽總教練平野惠一指示「第9局上去」，結果他面對江坤宇投出第1顆117公里慢球，就砸在對方身上，「我那顆失投，想說放一顆過去，結果球就往阿坤那邊飛，然後就做一下效果。」

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宋晟睿指的「效果」，就是今年明星賽人氣王江坤宇故做生氣丟棒，然後再跳在自己身上「抱一個」，「那顆球沒有約好，是真的不小心，就丟到了嘛，然後順便做一些動作，炒熱氣氛。」宋晟睿合計10顆球接連解決江坤宇和陳晨威，其中對江坤宇投的第5球飆出最快151公里，並讓對方擊出外野飛球，他滿意自己的球速，只覺得準度要再練，隨後又說：「但還是好好在野手發揮，投手這部分就沒有多想，上去玩、享受。」

今年宋晟睿還闖進全壘打大賽決賽，他表示其實沒想過自己會晉級，表示預賽遭淘汰的林安可、林智勝和張肇元都是強敵，「沒想說今天還可以再打全壘打大賽，用享受的方式比完成任務。」只是連兩天打全壘打大賽，宋晟睿直言已耗費滿多體力，今天在場上又施展二刀流，「有點累啊」。

宋晟睿砸中江坤宇，兩人在場上一言不合抱在一起。（記者林正堃攝）

宋晟睿登板飆速，最快來到153公里。（記者林正堃攝）

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