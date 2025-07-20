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世大運羽球》3連霸只差1勝！台灣4強淘汰印度 晉級混團金牌戰

2025/07/20 20:49

蘇力揚。（大專體總提供）蘇力揚。（大專體總提供）

張浩群／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣隊今在2025年德國萊茵魯爾世大運羽球混合團體賽4強賽，以3：1淘汰印度隊，成功躋身金牌戰，只差1勝就能完成3連霸壯舉。

台灣在2017年台北世大運摘混合團體金牌，當時有戴資穎、王齊麟、李洋、李哲輝、王子維等名將坐鎮，不過2019年拿坡里世大運未辦羽球，台灣上屆成都世大運有「左手重砲」林俊易、巴黎奧運國手葉宏蔚、李佳馨等領軍，在混合團體賽打敗中國奪金，如今將在德國尋求混合團體3連霸。

台灣隊8強以3：1打敗日本，挺進4強保底進帳銅牌，並續朝3連霸之路邁進，今天面對印度依舊得謹慎。

台灣第1點男單推世界排名38的蘇力揚對陣世界排名47印度選手卡魯納卡倫（Sathish Kumar Karunakaran），雙方去年丹麥公開賽狹路相逢，小蘇激戰3局奪勝，今日兩人依舊激戰，蘇力揚以15：13、13：15、15：10獲勝，替台灣先下一城。

台灣第2點黃瀞平以10：15、10：15不敵席哈格（Devika Sihag），印度隊扳平，不過本屆沒有輸球紀錄的陳子睿／林煜傑，以15：8、15：13拍落臨時組軍的卡魯納卡倫／達亞南德（Saneeth Dayanand），幫助台灣取得聽牌。

負責關門的女雙許尹鏸／楊筑云平時分屬不同球團，照樣展現優異能力，以15：3、15：8力退印度組合，幫助台灣收下金牌戰門票。至於台灣爭金對手尚未出爐，將是中國、南韓之間的勝方。

陳子睿／林煜傑。（大專體總提供）陳子睿／林煜傑。（大專體總提供）

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