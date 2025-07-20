中職明星賽》「首輪左投」林安可差點初登板！今雪恥開轟直言壓力大

林安可。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職明星賽次日，明星隊在陣中本就僅有11位投手狀況下，6局就取消指定打擊、讓原中外野手郭天信登板，9局還接連換上宋晟睿、林佳緯，3位野手都沒失分，郭天信和宋晟睿還進帳生涯在明星賽首次中繼成功。

最終在雙方協議好的全壘打大賽PK中，台灣隊靠著朱育賢全壘打贏球，讓教頭曾豪駒的明星賽執教連勝持續。

請繼續往下閱讀...

曾豪駒說，希望經過這兩場比賽，每位選手回到隊上之後繼續好好準備自己，這兩天大家也都盡力滿足球迷，期待球迷繼續踴躍進場，為職棒加油。

林安可2019年選秀會以投手身分報名，首輪被統一獅選中，直到今年完成生涯百轟，他都還沒有在例行賽登板過。賽前，曾總曾一度透露林安可備戰登板的可能性，但最終林安可是以代打身分上陣。曾總解釋：「本來有設定，萬一真的沒投手的話，他可能要負擔一些投球局數，但最後沒用到，希望他保持健康繼續準備接下來賽季。」

林安可昨天全壘打大賽遭淘汰，今PK賽在最後1次揮擊機會開轟，當時保住平手局面。

對於無緣登板，林安可說：「也還好啦，真的被叫到那就上去投吧。當時也只跟東華先傳接球而已，後來接到通知說要代打。」

林安可在關鍵的全壘打PK賽，餵球投手一樣指定昨天搭擋的陳傑憲。林安可笑說壓力大：「好險有打1支，萬一都沒有就尷尬了，3次機會而已，壓力很大。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法