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瓊斯盃》初體驗收穫多 18歲台灣隊「忙內」劉耕灝將當渡邊雄太學弟

2025/07/20 21:03

劉耕灝。（記者陳逸寬攝）劉耕灝。（記者陳逸寬攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕台灣白隊18歲前鋒劉耕灝結束瓊斯盃初體驗，今年夏天即將展開旅外生涯，他也在瓊斯盃期間除收穫不少，也把握機會向學長葉惟捷等人請教旅美經驗。

身高197公分的劉耕灝畢業自南山高中，也是這次瓊斯盃台灣隊陣中最年輕的球員，他透露，得知入選時既興奮又緊張，「圖齊教練思維跟本土教練不同，學到很多不一樣的東西。」

劉耕灝今面對澳洲聯隊一役上陣16分鐘，貢獻2記三分球，拿下6分、5籃板，在瓊斯盃期間出賽3場，平均4分、3籃板。劉耕灝坦言，自己高中剛畢業，瓊斯盃是職業隊等級的強度，需要花時間適應，也意識到自己有不少進步空間。

劉耕灝結束瓊斯盃賽事後，下月將赴康乃狄克州就讀聖托馬斯莫爾預備學校（St. Thomas More School），該校也是NBA四屆籃板王卓蒙德（Andre Drummond）、日本球星渡邊雄太的母校，他表示，高二暑假到澳門參加世界中學生籃球錦標賽後興起旅外念頭，覺得自己不輸其他國家的好手，「好像可以挑戰看看。」

劉耕灝在瓊斯盃期間也把握機會向目前也在美國打拚的葉惟捷、林現惟討教，他表示，出發在即心情難免還是有點緊張，畢竟是全新的環境，希望自己能趕快適應新生活。

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