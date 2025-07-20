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瓊斯盃》林庭謙27分率隊力退日本 台灣藍拿亞軍「還有進步空間」

2025/07/20 21:22

林庭謙。（記者陳逸寬攝）林庭謙。（記者陳逸寬攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕台灣藍隊今在威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽最終戰，靠林庭謙末節挺身而出，以83：58力退日本，本屆瓊斯盃7勝1敗作收，連三年勇奪亞軍。

台灣歸化長人高柏鎧今未登錄，也讓藍隊此役在禁區沒能有太多優勢，上半場和日本隊陷入苦戰，靠陳盈駿次節壓哨三分彈，以36：36進入下半場。

易籃後，賀丹單節8分率領藍隊拉開差距，決勝節輪到林庭謙跳出來，在外線頻放冷箭，他在第四節外線5投3中獨得11分，幫助藍隊強拉尾盤，末節以23：8一波流成功捍衛主場。林庭謙今拿下27分、6籃板、3阻攻，賀丹14分，阿拉薩進帳12分。

林庭謙指出，上半場面對日本高強度的防守打得不順，「這也是我們的課題，中場後做了調整，第三、第四節從防守帶動進攻。」

瓊斯盃結束後，台灣男籃將接著集訓備戰亞洲盃，林庭謙表示，雖然在瓊斯盃拿下亞軍，但還有很多進步空間，重要的是利用接下來的時間，在亞洲盃前調整至最佳狀態，「希望團隊在默契、執行力以及溝通上，都可以愈來愈好。」

林庭謙。（記者陳逸寬攝）林庭謙。（記者陳逸寬攝）

阿拉薩。（記者陳逸寬攝）阿拉薩。（記者陳逸寬攝）

劉錚。（記者陳逸寬攝）劉錚。（記者陳逸寬攝）

圖奇。（記者陳逸寬攝）圖奇。（記者陳逸寬攝）

賀丹。（記者陳逸寬攝）賀丹。（記者陳逸寬攝）

賀丹。（記者陳逸寬攝）賀丹。（記者陳逸寬攝）

賀博。（記者陳逸寬攝）賀博。（記者陳逸寬攝）

瓊斯盃頒獎典禮，亞軍台灣藍隊。（記者陳逸寬攝）瓊斯盃頒獎典禮，亞軍台灣藍隊。（記者陳逸寬攝）

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