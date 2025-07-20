世大運羽球》台灣混合團體拚3連霸 21日凌晨爭金對手又是中國

陳子睿／林煜傑。（大專體總提供）

張浩群／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣羽球隊在2025年德國萊茵魯爾世大運，雖缺少經驗豐富的大將壓陣，不過每位球員仍展現對勝利的渴望，今晚以3：1打敗印度隊，取得混合團體賽金牌戰入場券，21日凌晨將跟中國隊連兩屆爭金，球員、教練都喊話，唯一目標就是完成3連霸壯舉。

台灣在2023年成都世大運由「左手重砲」林俊易、巴黎奧運國手葉宏蔚、李佳馨等壓陣，不過該屆地主中國也是派出一票好手，有杜玥、何濟霆、韓悅和男雙譚強／任翔宇、女雙李汶妹／劉玄炫。

請繼續往下閱讀...

台灣在該屆決賽先讓中國隊聽牌，第4點男雙葉宏蔚／李芳至助隊扳平戰局，第5點李佳馨／鄧淳薰也直落二打敗李汶妹／劉玄炫，台灣大逆轉完成2連霸。

台灣本屆陣容無超級球星，不過團隊士氣依舊高昂，其中小組賽「讓2追3」大逆轉德國，再來8強以3：1打敗日本隊，挺進4強已保底銅牌，今晚更靠男單蘇力揚率隊先馳得點，以及男雙陳子睿／林煜傑、女雙許尹鏸／楊筑云皆直落二獲勝，打敗印度隊再闖決賽，距離3連霸只差1勝。值得一提的是，陳子睿／林煜傑本屆出賽4場尚未有輸球紀錄，堪稱本屆台灣隊的贏球保證。

上屆銀牌中國隊在4強以3：1淘汰南韓，他們本屆也以年輕球員為主體，當中最受矚目選手為19歲的女單小將袁安琪，她是2022年世青女單銀牌。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法