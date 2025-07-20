晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 足球

足球》崇倫國中門將何乾愷用臉擋球 安聯小小世界盃U15奪冠

2025/07/20 21:48

崇倫國中勇奪冠軍慶功。（迷你足球協會提供）崇倫國中勇奪冠軍慶功。（迷你足球協會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2025安聯小小世界盃足球賽在北市大天母校區完成全國總決戰，崇倫國中A隊靠著守門員何乾愷用臉擋球，歷經PK大戰3：1險勝北濱俱樂部，「頭手並用」守住U15男子組冠軍。

崇倫雖然開賽先丟2球，重振旗鼓展開反擊，克服1：3落後連追2球扳平。進入PK大戰兩隊略顯緊張，頻頻失誤踢飛，不過崇倫陳聖恩率先進球，隨後廖冠穎、邱彥碩跟進破網，加上守門員何乾愷用腹部、臉部連續擋下兩球，助隊戲劇性大逆轉。「很痛，但是很高興！」賽後防護員叮嚀何乾愷注意身體狀況，萬一出現腦震盪等不適症況得立刻反應，但他笑說：「打到當下頭很昏，但我現在OK，大家都拚到這裡了，一定不能放棄。」

何乾愷暑假結束升上嶺東高中，儘管七年級開始踢球起步算晚，卻擁有183公分好身材，加上家人支持以及個人興趣，讓他樂於擔任隊友後盾，「教練認為我的身材很適合守門，我也很有意願，踢球最快樂的事情，就是在後方看著隊友開心慶祝。」

崇倫主踢五人制，雖然平時有準備釘鞋，正式比賽難免不適應，尤其室內人工草皮比賽節奏快，傳球跟跑動速度都跟平常不一樣，何乾愷說：「我一開始失誤很多，後來教練改變防守策略，把節奏控制在我們手中，才能完成逆轉。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中