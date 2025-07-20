足球》崇倫國中門將何乾愷用臉擋球 安聯小小世界盃U15奪冠

崇倫國中勇奪冠軍慶功。（迷你足球協會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2025安聯小小世界盃足球賽在北市大天母校區完成全國總決戰，崇倫國中A隊靠著守門員何乾愷用臉擋球，歷經PK大戰3：1險勝北濱俱樂部，「頭手並用」守住U15男子組冠軍。

崇倫雖然開賽先丟2球，重振旗鼓展開反擊，克服1：3落後連追2球扳平。進入PK大戰兩隊略顯緊張，頻頻失誤踢飛，不過崇倫陳聖恩率先進球，隨後廖冠穎、邱彥碩跟進破網，加上守門員何乾愷用腹部、臉部連續擋下兩球，助隊戲劇性大逆轉。「很痛，但是很高興！」賽後防護員叮嚀何乾愷注意身體狀況，萬一出現腦震盪等不適症況得立刻反應，但他笑說：「打到當下頭很昏，但我現在OK，大家都拚到這裡了，一定不能放棄。」

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何乾愷暑假結束升上嶺東高中，儘管七年級開始踢球起步算晚，卻擁有183公分好身材，加上家人支持以及個人興趣，讓他樂於擔任隊友後盾，「教練認為我的身材很適合守門，我也很有意願，踢球最快樂的事情，就是在後方看著隊友開心慶祝。」

崇倫主踢五人制，雖然平時有準備釘鞋，正式比賽難免不適應，尤其室內人工草皮比賽節奏快，傳球跟跑動速度都跟平常不一樣，何乾愷說：「我一開始失誤很多，後來教練改變防守策略，把節奏控制在我們手中，才能完成逆轉。」

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