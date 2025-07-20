中職》43歲郭泓志重現18年前歷史一轟！球迷淚目：真正台灣二刀流

〔體育中心/綜合報導〕昔日道奇強投郭泓志，今天在中職明星週全壘打大賽決賽前的公益全壘打大賽，拿著台美混血球星強納森‧龍（Jonathon Long）送的球棒開轟，愛爾達電視台也特地剪接他在18年前於大聯盟擊出的歷史首轟，讓球迷讚嘆連連。

郭泓志在2007年6月13日效力道奇十，面對大都會先發緬恩（John Maine），和隊友貝特米（Wilson Betemit）、坎普（Matt Kemp）對第一球「背靠背靠背」開轟，寫下大聯盟罕見紀錄，同時也創下台灣人在大聯盟的首轟，歷史留名。

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現年43歲的郭泓志今天在公益全壘打大賽，面對餵球的另一位旅美傳奇王建民，前4球沒開轟後拒絕會長蔡其昌的鋁棒，於第5球霸氣開轟，重現招牌甩棒姿勢，愛爾達粉專也特地剪接影片，讓球迷重溫當時「小小郭」的霸氣一轟，今天在相隔18年後再現，依舊不減風采。

許多網友都在留言讚嘆郭泓志的神力：「感覺比現役的球員還猛」、「真正的第一代臺灣二刀流 唯一進過MLB明星賽的神人」、「到底怎麼有辦法43歲還扛出去...」、「不愧是我們第一位在大聯盟尻全壘打的男人，18年後還尻得出去，真是有一套」、「郭泓志帥翻了！」、「更扯的是，還有405.8英呎」

郭泓志。（記者林正堃攝）

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